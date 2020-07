Branden på Stora Gatan: Han räddade nödställda och började släcka

Anmäl text- och faktafel

Under söndagsmorgonen bröt en brand ut på Stora Gatan i ett lägenhetshus. Pablo Villafana kom precis hem från jobbet efter att ha jobbat natt och skulle gå och lägga sig när han kände rökdoften. Efter att ha konstaterat att det inte var hans egen lägenhet som brann så sprang han ut i huset och möttes av två skärrade flickor som berättade att det brann i deras lägenhet och att mamman var kvar i byggnaden. Utan att tveka sprang Pablo in i den brinnande lägenheten.

– Jag tog tag i mamman och hjälpte henne ut, sedan fick min fru ta hand om de tre kvinnorna medan jag såg en till i sovrummet och bar ut även henne, säger Pablo.

När alla personer var ute ur lägenheten sprang han in igen och började leta efter elden. Eftersom att lägenheten var fylld av rök och elen slagit ut så var det svårt att först se någonting. Han hittade sedan lågorna ovanför spisen som hade spridit sig från fläkten och upp till skåpluckorna. Elden var spikrak fram tills den mötte taket och då gick åt höger samtidigt som röktäcket började bli tjockare och tjockare.

– Det var bara det området, så jag tänkte att jag hinner kanske släcka. Det bor ändå fler människor i det här huset. Jag hittade en hink och sprang till badrummet för att börja fylla på med vatten, men det var väldigt dåligt tryck. Iallafall kändes det som det.

Innan Pablo började hälla på vatten så insåg han att det ofta kan vara mycket olja i fläktar, och att elden då skulle bli värre om han hällde på vatten. Därför testade han först med lite vatten, och såg att det ändå gav resultat.

– Det vart bara mer och mer rök hela tiden så det blev svårt att andas och det kliade i ögonen. Men jag hade koll på mig själv för jag visste att röken var giftig och att man kan svimma.

Tillslut såg Pablo inga mer lågor, och då rycktes dörren upp av rökdykare som följde honom ut ur lägenheten.

– Jag hade stängt dörren in till lägenheten för att inte släppa in mer syre och syresätta elden. Dörren öppnades av brandkåren och rökdykare som följde mig ut och ner till ambulansen där jag fick andas in något luftrörsvidgande. Sen ville de ta mig till akuten men jag kände att nej varför ska jag ta deras resurser, de har ju så mycket att göra nu.

Pablo stannade kvar nere på gatan i en halvtimme för att andas in friskluft och lugna ned sig. Dock höll han sig undan.

– Jag gillar inte så mycket uppmärksamhet så jag höll mig på avstånd. Brandchefen sa att det var en bra insats.

Tack vare Pablos jobb som arbetsledare på ett Norskt företag så har han fått lära sig vad man ska göra vid bränder och hur man släcker en eld.

– Det enda jag tänkte var att jag kanske åtminstone hinner fördröjda, för det bor ju så många människor i detta huset och hela huset kan brinna ner. Jag tänkte inte så mycket utan agerade mer eftersom att de skrek att deras mamma var där inne, så vad skulle jag göra, det är ju en människa.

Efter morgonens händelse är Pablo trött, då han jobbat natt och inte fick sova så mycket. Snart väntar ytterligare ett arbetspass.

– Jag mår helt okej bortsett från att jag är trött och att det känns lite stelt i halsen, men det känns bra att jag kunde hjälpa till, avlutar Pablo Villafana.