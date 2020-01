Bruce Springsteen – den amerikanska arbetarklassens sjungande poet

På senare år har litteraturforskarna börjat uppmärksamma Bruce Springsteen som en av de poeter som satt ord på den annars så bortglömda och osynliga amerikanska arbetarklassens erfarenheter. Sångerna på hans första sju skivor skildrar både unga arbetares uppväxt och mötet med en bister verkligheten under 1970-talets recession.

Springsteen föddes 1949 i New Jersey och växte upp i den lilla industriorten Freehold. Hans far arbetade som bussförare, men var under långa perioder arbetslös på grund av svåra psykiska besvär, något som färgade Springsteens barn- och ungdom i en mörk ton. Modern arbetade som sekreterare och försörjde familjen.

Springsteen har holländska, irländska och italienska rötter och tidigt grundmurades en djup katolsk tro hos honom som han sedan, trots sitt liv som rockstjärna, aldrig övergivit. Ständigt återfinns de religiösa motiven i Springsteens sånger. Han har själv i intervjuer sagt att hans rättvisepatos och ställningstaganden för den lilla människan springer ur hans katolicism, inte några vänsterideologiska övertygelser. I Springsteens musik hör vi också hur melodierna från de irländsk-katolska psalmerna genljuder.

Inspirerad av Frank Sinatra, Elvis Presley och Beatles började Springsteen spela gitarr och sjunga i olika New Jersey-band i mitten av 60-talet. Som soloartist uppmärksammades han snart av pressen och fick kontrakt med ett stort skivbolag.

Debutalbumen ”Greetings from Asbury Park, N.J.” släpptes 1973 av en 24 år gammal Springsteen som redan antagit smeknamnet ”The Boss”, ”Chefen”. Det inleder en svit på sju skivor med vilka han på ett unikt vis skildrar den samtida amerikanska arbetarklassens öde genom sin dynamiska rockmusik och sina välfunna ord.

Den första plattan blev ingen försäljningssuccé, men etablerade Springsteen som kritikernas favorit. Med sina rötter i folkrocken beskrevs han som Bob Dylans arvtagare, men skillnaderna var också påtagliga. Dylans då allt mer surrealistiska och mörkt cyniska lyrik låg långt från de ordflöden av omedelbar livslust och ungdomlig styrka som ljöd ur den unge Springsteens kraftfulla stämma.

Musikaliskt och tematiskt för hans tidiga musik snarare tankarna till den nordirländske artisten Van Morrison. Vi hör en rytmisk och snabbt spelad rhythm & blues, där vackra melodier dansar med fylliga saxofonsolon i en stil som för oss tillbaka till 1950-talets rockmusik, ljudet av Springsteens uppväxt.

Texterna är skrivna ur den tonårige arbetargrabbens perspektiv, en lyrik som är både humoristisk och detaljrik. Även om händelserna på New Jerseys gator är gripande och tragiska, brinner Springsteens ord av romantisk livsglädje. Ungdomarna i hans sånger är kaxigt självsäkra, ovetande om vilken evinnerligt stor värld de har att upptäcka och erövra.

I ”Spirits in the Night” gifter sig Springsteens lyriska och musikaliska ambitioner sig bäst. Influerad av den irländske poeten William Butler Yeats berättar han en historia om en grupp unga vilsna själar som beger sig till den mytiska ”Greasy Lake” nära Route 88 i New Jersey för att genomleva en natt av frihet, kärlek och fylla, en plats de flyr till för en kort stunds frigörande gemenskap innan vuxenlivets ok spänns över deras axlar.

I den betydligt mörkare ”Lost in the Flood” skildrar Springsteen de brutna återvändande vietnamveteranerna. Här fylls hans röst av förtvivlan och sorg, han sjunger om ett djupt sår i den amerikanska folksjälen. Den katolska tron lyser igenom, Springsteen ger oss ruskiga visioner om religiöst hyckleri och besudlad tro när amerikanerna dricker oheligt blod utgjutet ur ett orättfärdigt krig och övergrepp på det vietnamesiska folket.

Uppföljaren ”The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle” släpptes samma år. Likt debutplattan skildrade den Springsteen uppväxt i New Jersey på ett romantiskt vis, tydligt influerad av hur Van Morrison romantiserade sitt Belfast. Springsteen målar mästerligt upp en filmisk bild om arbetarungdomens rastlösa storstadsdrömmar. Genom en mer förfinad klassisk rock’n’roll och rhythm & blues med tydligare soul- och jazzinfluenser berättar Springsteen nostalgiskt i en samling levande sånger om ungdomsåren och klivet från att vara en pojke till att bli en ung man. Han lyckades fånga den egna ungdomsvärlden, men också den amerikanska arbetarklassens värld, just i ögonblicken innan de gick under. En poetisk vision grumlad av en tilltagande desillusion kring samtidens USA.

”4th of July, Asbury Park (Sandy)” är en av Springsteens mest älskade ballader och har beskrivits som den perfekta musikaliska avbilden av den förfallande kuststaden Asbury Park. Industrierna har lagts ner och turisterna kommer inte längre. En ung kärlek kvävs av tristessens deprimerade atmosfär, en förödmjukad ung förlorare har tröttnat på att jaga fabriksarbetarnas flickor genom de dammiga övergivna arkadhallarna.

Det var med den tredje skivan ”Born to Run” (1975) som Springsteen fick sitt stora genombrott, både i USA och internationellt. Musikaliskt och textmässigt sökte han nu en större publik. Produktionen är enormt påkostad, i demonproducenten Phil Spectors anda möts vi av en vägg av ljud och en unik stämning i varje sång. Skivan har beskrivits som om Roy Orbison sjöng Dylans sånger till Spectors melodramatiskt symfoniska 60-talspoparrangemang. Vi hör lager på lager av gitarrer, pianon, ekande körer och dundrande trummor. Springsteens romantiska vision av Amerika framförs med en majestätisk ljudbild, en sorts idealiserad rockmusik, ett möte mellan Leonard Bernsteins eklektiska symfonier och Chuck Berrys klassiskt raka rock’n’roll.

När det kommer till lyriken har Springsteen nu övergivit ungdomens föreställningar om friheten och kärleken för en suggestiv poesi och ett jättelikt drama. Sånger som ”Thunder Road” och ”Born to Run” är oden till unga arbetare på väg att bryta upp och ge sig av mot ett bättre liv, att våga söka och finna den amerikanska drömmen. Samtidigt finns här låtar likt ”Backstreets” och ”Jungleland”, episka berättelser om arbetare som förråda och besegrade av sitt eget samhälle, fångade i sociala dödsfällor.

Den humor och livsglädje som präglade de tidigare skivorna är nu borta, i stället hör vi en växande frustration och bitterhet. Den amerikanska arbetarklassen känner att det goda livet och gemenskapen glider dem ur händerna i en obönhörlig samhällsutveckling av fabriksnedläggningar och förlorade arbeten. De detaljerade texterna överskrider samtidigt de amerikanska myter Springsteen utgår ifrån och förankrar dem i en vardaglig realism om tragiska förlorare bundna av sitt öde, och de som lyckas ta sig ifrån livet som kommer blir deras själsliga död. Framför allt väcker Springsteen på ett exalterande vis ett länge saknat klassmedvetande i amerikansk rockmusik.

Tre år senare släppte han skivan ”Darkness on the Edge of Town”. Porträtten av den amerikanska arbetare blir nu förfinat utmejslade i tydliga karaktärer. Hoppet om ett annat samhälle har helt grusats av tillvarons överväldigande omständigheter. Med existentiella insikter tränger Springsteen in i de amerikanska arbetarnas inre och blottar deras vilsenhet och uppgivenhet.

Han målar på ett impressionistiskt vis Amerika i tydliga kontraster av ljus och mörker genom en hårdare och råare rock, influerad av punk och oborstad countrymusik. Geografiskt färdas han från östkusten in till rostbältets döende industriorter. Storslagna dundrande trummor och glödande gitarriff får bära berättelserna om de små människornas förbannelser. Några ungdomliga hjältar finns inte längre. I låten ”Candy’s Room” skildrar Springsteen ömt en ung prostituerad kvinnas tynande tillvaro, i ”Factory” och ”Badlands” berättar han om arbetare som utan andra utsikter lever genom fabrikerna de arbetar på och dör med dem.

Nästa skiva, dubbelplattan ”The River” (1980), speglar den lågkonjunktur som plågade det amerikanska samhället i slutet av 70-talet. Springsteen fick se sina egna nära och kära förlora sina arbeten när industrierna lades ner och familjer som splittras under den ekonomiska pressen.

I texterna är Springsteen så närvarande och medkännande bitter att vi kan gå genom gatorna i de städer han beskriver och känna tårarna på de brutna människor han berättar om, men också höra ljudet av de hjärtan som bultar hårt av kärlek och längtan. Orden från sångerna bär man med sig när skivan sista toner ljuder ut. Springsteen bevisade nu övertygande att ingenting kan framföra vanliga människors hopp och drömmar på ett så rakt och vacker vis som rockmusiken.

Titelspåret skildrar hans systers och svågers öde. Influerad av countrysångaren Hank Williams låter han ett ensamt munspel inleda med en drabbande melodi. En medelålders man berättar om hur han som ung förväntades följa i sin fars fotspår, att börja jobba i fabriken och bilda familj tidigt. Nu tvingas han uppleva hur det liv han byggt upp krossas under det kapitalistiska samhällets tyngd. ”The River”, ”Floden”, blir en metafor för ungdomens drömmar. När han och hustrun var unga var deras hopp och längtan som en mäktig flod, när vuxenlivets sorger hemsöker dem inser de att flodbädden är helt torrlagd.

Det sjätte albumet ”Nebraska” (1982) bröt tvärt med Springsteens tidigare skivor. Nu gav han plötsligt ut en samling låtar han spelat in i en liten hemmastudio. Kombinationen av den enkla inspelningen och de nattsvarta fragmentariska sångerna gör ”Nebraska” till ett av de mest vågade albumen som en artist av Springsteens kommersiella kaliber gett ut.

Likt tidigare skildrar han amerikanska arbetares öden, men nu också trasproletariatets och de kriminellas liv. I ”The Rivers” anda utvecklas texterna till mer sammanhängande och tydliga berättelser om fallna människor och de som älskar dem. Tonen är mycket mörk, de flesta låtarna låter oss inte ens ana en framtid. Här finns inte en enda tillstymmelse av den ungdomliga optimism och glädje som en gång präglade Springsteens musik. Det religiösa temat är tydligare än någonsin, eftertänksamt reflekterar katoliken Springsteen över synden, botgöringen och nåden.

Skivan inleds med titelspåret ”Nebraska”, den sanna historien om den 19-årige massmördaren Charles Starkweather och hans 14-åriga flickvän Caril Ann Fugate som tog elva människors liv i Wyoming och Nebraska 1959. Den missbildade och stammande Starkweather kom från en fattig arbetarfamilj och blev mobbad och trakasserad under uppväxten. En liten snäll, varm och något efterbliven pojke blev med tiden en våldsam och nihilistisk ung man som spred skräck kring sig. Han tog med sin minderåriga kärlek på en våldsam turné genom delstaterna som till sist slutade i elektriska stolen.

Temat om det sociala arvet och utanförskapet som grund till våldsamma handlingar fortsätter sedan bland annat i den ruskigt fatalistiska ”State Trooper”, en blues om en man på flykt undan lagen som blir stoppad av en polisman. I minuterna innan mötet fylls han med ångest över det som oundvikligen kommer hända, att den unge konstapeln aldrig kommer att få återse sin familj igen.

I andra låtar finns glimtar av hopp, som i ”Open All Night” där New Jerseys dystra industrilandskap lyses upp av en ung arbetare som längtande skyndar sig hem från nattskiftet för att äntligen få träffa sin flickvän, eller ”Reason to Believe”, om hur människor även i de mörkaste stunder alltid finner något att tro på.

Med ”Nebraska” nådde Springsteen botten i den amerikanska avgrunden, uppföljaren ”Born in the USA” (1984) blev en av de bäst sålda skivorna någonsin. Han fortsatte att skildra den amerikanska arbetarklassens situation, men nu i en mer tillgänglig och rak musik. Tidens elektroniska influenser hörs i produktionen, men i grunden handlar det om klassisk amerikansk rock’n’roll från det tidiga 60-talet med härliga rytmer och ringande gitarrer. Nu ljuder ett annat budskap ur Springsteens stämma, i skuggan av Ronald Reagans Amerika kan arbetarna finna hopp och tröst i gemenskapen och sina familjer och tillsammans kämpa för en bättre framtid. ”Born in the USA” berättade inte nostalgiskt om den amerikanska arbetarklassen gyllene år efter andra världskriget och förlorarna under 70-talets recession, sånger som ”Glory Days” och ”No Surrender” uppmanar snarare att finna kraft för förändring i minnet av det som varit.

I vackra ”My Hometown” återvänder Springsteen till uppväxtens Freehold. Han berättar ett liv som skulle kunna ha varit hans eget. En 35-årig man minns tillbaka på hur stolt han och hans far var över staden när de gled fram i en gammal buick på dess gator i slutet av 50-talet. Sedan kom industrinedläggningarna, raskravallerna, fattigdomen, kriminaliteten och våldet. Jobben försvann utomlands för att aldrig komma tillbaka och i det en gång så levande centrumet ekar butikslokalerna och restaurangerna nu tomma. Han åker runt och med sin egen son och tar farväl av hemstaden. Det är dags att ge sig av, för av Freehold finns ingenting kvar.

Trots Springsteens radikala politiska budskap blev han med sin maskulina framtoning och sitt flaggviftande motvilligt också förknippad med Reagans patriotiska budskap om tillväxt, expansion och amerikansk världsdominans. Titelspårets ilska om sveket mot vietnamveteranerna försökte Reagan också vända till en sång om stoltheten över Amerika.

Sedan ”Born in the USA” har den nu 70-årige Springsteen släppt ytterligare tolv album, och har fortsatt att vara en uttolkare av den amerikanska samhällssjälen. Han tilldelades 1993 en Oscar för sången ”Philadelphia” till Jonathan Demes starka film med samma namn och bar Amerika på sina axlar med skivan ”The Rising” (2002), som gavs ut ett år efter terrorattackerna mot World Trade Center och Pentagon.

Filmen ”Western Stars” som visas ikväll på Elektra i Västerås är Springsteens regidebut, en konsertfilm med låtarna från den senaste plattan med samma namn.