Carl A. Lindeberg – okänd i Sverige

Carl Andreas Lindeberg föddes den 6 oktober 1876 i Gävle. Han var son till snickaren Andreas Lindeberg (1839 – 1911) och hustrun Anna Albertina Ahl (1855 – 1880). Under åren 1895 till 1898 gick han på konstutbildning i Stockholm och fick sin första anställning som grafiker vid Centraltryckeriet i Stockholm. År 1899 fick Carl stipendium för fortsatta konststudier i Köpenhamn, Lübeck och Paris.

Carl flyttar till Tyskland

Vid sekelskiftet fick han sina första jobb i Tyskland, först i Leipzig och Köln och från 1902 som tecknare vid Lithografische Kunstantalt der Gebrüder Pilz, Schlettau. Där lärde han känna Erna Hedwig Oeser och paret gifte sig den 24 februari 1906. I november 1906 flyttade paret Lindeberg till Kirschstrasse 1 i Radebeul, ca 10 km från Dresdens centrum. I dag heter gatan Karl May Strasse och huset paret Lindeberg kom att bo i under nästan 40 år heter Villa Lindeberg. Vid denna tid var Carl anställd som illustratör på Union-Werke, som var ett av de viktigaste företagen i den saxiska förpacknings- och reklamindustrin. Vid Union-Werke illustrerade Carl bland annat teateraffischer. Han arbetade åt Union-Werke fram till 1920.

Den 26 januari 1912 fick paret Lindeberg sonen Sven Gunnar. Mitt under brinnande världskrig fick Carl de första illustrationsuppdragen för Karl-May-Verlag (KMV). Han hade blivit god vän med den verkställande direktören för KMV och var frilansande illustratör för förlaget från 1920. KMV låg på Kirchstrasse 5, dvs två hus från familjen Lindeberg. Huset där förlaget låg hade namnet Villa Shatterhand, efter en av Karl Mays hjältar.

Nu skapade Carl de klassiska omslagsbilderna till Radebeulutgåvorna av Karl Mays böcker i guld och grönt tryck. Han gjorde dessutom mer än 400 illustrationer till Mays spännande ungdomsböcker. Många av dessa akvareller kom också ut som samlarbilder.

Förutom att illustrera för Karl-May-Verlag så arbetade han för mer än 40 olika tyskspråkiga förlag och gjorde också illustrationer till bröderna Grimms sagor och äventyrsböcker av James Fenimore Cooper. För förlaget Haupt & Hamum i Radebeul publicerade Carl cirka tjugo Orbis målarböcker med löstagbara bilder. Flera av dessa böcker publicerades även för den svenska marknaden. För Verlag Friedrich Ernst Fehsenfeld, Freiburg, illustrerade Lindeberg äventyrsböckerna Skattkammarön, Djungelboken och Varghunden.

I juli 1922 startade Carl tillsammans med den svenske disponenten och finansiären Carl A. Peterson, Örebro, Firma Lindeberg & Co och fyra år senare startade Carl ett eget förlag, Malbilderbuchverlag Lindeberg & Co., Radebeul.

Karl-May-Verlag

Karl May (1842 – 1912) var en tysk författare, mest känd för sina indianböcker, t ex Winnetous testamente, Old Shatterhand och comanchindianerna och Björnjägarens son. Många av Karl Mays böcker har givits ut i serien B. Wahlströms ungdomsböcker i Sverige. Karl May bodde de sista åren i Villa Shatterhand i Radebeul.

Hans framgång som författare kom inte bara av de fiktiva äventyrsberättelserna från Vilda Västern, utan även från spännande äventyr i Orienten. May hade ett starkt engagemang för olika förtryckta folkslag, som indianer och kurder. Han har kallats för ”pojkarnas Shakespeare”.

Karl-May-Verlag startades ett år efter Mays bortgång av hans änka Klara May, hans tidigare förläggare Friedrich Ernst Fehsenfled och juristen Euchar Albrecht Schmid. Schmid blev företagets verkställande direktör. Omslagsbilderna till de 16 årsböckerna från KMV 1918 – 1933 gjordes av Carl A. Lindeberg. Han gjorde över 60 omslagsbilder till olika Karl May-böcker

Samlarbilder

Förutom illustrationer för en rad olika förlag producerades även samlarbilder med Carl Lindeberg-motiv. Sådana samlarbilder gavs ut av t ex KMV, Hirschle & Innler, Mahalers, Barma, Tobler och Cooperbilder. Till de flesta samlarbilderna fanns även böcker att klistra in bilderna i.

Haus Bergmann, Dresden, gav ut serier med samlarserier i cigarettpaket på 1930-talet. Dessa serier, som kallades Guld-dollar-serierna, kompletterades med samlaralbum. En sådan serie gjordes särskilt för den svenska marknaden.

Tyska vykort

Ett av konstnären Carl A. Lindebergs specialområden blev att illustrera vykort. Han tillverkade vykort (gratulationskort, julkort och påskkort) för bland annat följande tyska vykortsförlag: Albrecht & Meister, Berlin, Berger & Röckel, München, Erika, Dresden, Gunkel Verlag, Düsseldorf, Lederer & Popper, Prag, Meissner & Buch, Leipzig, Stern & Schiele, Berlin och Verlag Neue Meister, Berlin. Ett vykort från Meissner & Buch utgiven i mitten av 1920-talet har svensk text ”Glad Påsk” och alltså gjorts för den svenska marknaden. Under slutet av 1930-talet gjorde han även vykort för den svenska marknaden genom Axel Eliassons förlag.

Antalet vykort var stort. Man gissar att Carl ritade ca 500 vykort åt till exempel Gunkel Verlag i Düsseldorf från 1937 och fram till slutet av kriget. Han måste ha gjort åtminstone ett vykortsmotiv i veckan åt bara Gunkel! Tyvärr förstördes det mesta av arkivmaterialen under andra världskriget.

Många av vykorten är inte signerade, men under 1920-talet använde Carl Lindberg den enkla signaturen C.Li. senare förenklad till C.L. Den tvåradiga signaturen LINDE-/BERG finns på böcker utgivna 1927, från mitten av 1930-talet var det denna signatur som gällde. Under 1960-talet gav Orania-Verlag ut två serier om åtta kort med omslagsbilder från Karl-May-böcker. Nio av dessa är av Carls hand.

Dresden bombas och paret Lindeberg reser till Sverige

Under slutet av andra världskriget bombades Dresden sönder och samman. Familjen Lindeberg beslöt nu att försöka ta sig till Sverige. Tack vare de vita svenska rödakorsbussarna kunde man ta sig till Berlin, för att söka svenskt visum. Paret reste med endast handbagage. Man lämnade allt, sitt hem, sina ägodelar, sina vänner och framförallt alla affärsförbindelser. Tanken var ju att återvända till hemmet i Radebeul och fortsätta att illustrera efter kriget, men så blev det inte. KMV flyttade senare sin verksamhet huvudsakligen till den västra delen av Tyskland. Från Berlin gick resan först med flyg till Malmö och sedan norrut.

Lindeberg i Västerås

Efter att ha sammanstrålat med sonen Gunnar i Stockholm bosatte sig Carl och Hedwig i Västerås. Den 10 april 1945 registreras de som inflyttade från Tyskland till Felix 6 i Västerås Domkyrkoförsamling. Från 1946 och fram till 1960 bodde de på Solvägen 13 i Lundby. Ett år innan Carls bortgång flyttade paret till Lustigkullagatan 22.

När Carl fyllde 70 år fick han i gåva av sina forna arbetsgivare Karl-May-Verlag och Retcliffe-Verlag originalillustrationerna till böckernas omslag. Även om Lindeberg var en välkänd illustratör i Tyskland var han i stort helt okänd i Sverige. Några av hans illustrerade böcker hade kommit ut under 1920-talet och Axel Eliassons Konstförlag gav ut vykort illustrerade av Carl i slutet av 1930-talet. Carl fick i stort sett börja om från början, men hans arbeten i Sverige märktes inte. Inte ens Furuland & Ørvigs barn­bokslexikon nämner något direkt om Lindeberg, mer än att han under barnboksförfattaren Martin Nylund nämns som en av illustratörerna till hans böcker. Senare tysk Lindebergsforsk­ning har dock visat att Carl var ganska produktiv i Sverige i slutet av 1940-talet och under 1950-talet.

Tysklands kollaps efter andra världskriget gjorde att Carl inte direkt fick några uppdrag från de forna affärskollegorna. Det var först i slutet av 1940-talet och under början 1950-talet som uppdragen började återkomma. Den första boken som Carl illustrerade i Sverige var Martin Nylunds Murre från 1945. Han illustrerade åtminstone tio barnböcker, varav en del i egen utgåva, tolv ”Berömda romaner” och sju övriga böcker.

På äldre dagar började Carl att modellera i lera och göra konst i lergods. Carl avled lördagen den 27 maj 1961 och ligger begraven på Skogskyrkogården i Stockholm. Hustrun Hedwig avled den 10 februari 1972 och är gravsatt på samma plats.

