Caroline Murray blev tvåmålsskytt – BK30 rånade Ljusdal: "De var kanske värda mer än vad de fick"

Direkt i inledning av matchen tog hemmalaget Ljusdal tag i matchen. Ljusdal hade mest boll och skapade efter 15 minuter en jättechans. Ljusdals lagkapten Ellika Persson bröt sig loss på högerkanten, och hittade en passning in till Johanna Ohlsson. Ohlsson sköt direkt på passningen men fick inte till någon träff som hotade Ella Wilson i gästernas mål.

Efter 21 minuter kom BK 30:s första målchans. På en frispark tappade Linnéa Lif Jonsson bollen efter hennes räddning och BK 30 var några ynka centimeter från att peta in bollen i det öppna målet och ta ledningen. Och BK 30 tog ledningen, men först efter 33 minuter. Caroline Murray bröt sig in från vänsterkanten och sköt ett skott som gick in under målvakten Lif Jonsson, ett skott som inte alls såg otagbart ut för Ljusdalsmålvakten.

Ett skott som däremot var otagbart för målvakten var BK 30:s andra mål som föll bara två minuter senare. Återigen var det Caroline Murray som blev målskytt. Vänsteryttern fick på ett kanonskott som gick in vid Lif Jonsson högra stolpe, ett riktigt klassavslut.

Den andra halvleken började likadant som den första, med den stora skillnaden att Ljusdal utnyttjade sina målchanser. Anfallsspelaren Ellika Persson höll sig framme efter en hörna och dundrade in reduceringen efter 62 minuter, och Ljusdal anade att en vändning kunde vara möjlig.

Efter 67 minuter löpte Sanna Signeul smart på en djupledsboll och lyckades sånär peta in kvitteringen. Men Signeul lyckades bara få med sig en hörna. Men kvitteringen skulle komma, och det direkt på efterföljande hörna. Signeul slog själv hörnan som snyggt nickades in i av Ellika Persson, och nu hade matchen två olika tvåmålsskyttar.

Efter kvitteringen var frågan om Ljusdal skulle vinna matchen eller om BK 30 skulle kunna kriga till sig ett oavgjort. Efter 74 minuter hade hemmalaget en boll som dansade på mållinjen, men BK 30 höll ut. Men det skulle falla ännu ett mål i matchen.

I den 85:e minuten kunde man höra den omtalade knappnålen falla på läktaren. En hemåtpassning från Ljusdal snappades upp av Safiya Abshir och den nyinsatte anfallaren gjorde inget misstag i sitt friläge, och satte matchavgörande 2-3.

Abshir är bara på planen i fem minuter innan hon avgör. Skulle du kalla bytet för fingertoppskänsla?

– Haha, nä det skulle jag inte säga. Vi har ett bra lag med flera duktiga spelare som kan avgöra. Jag vet att det även finns andra spelare i vårt lag som kan bidra precis som Safiya gjorde idag, säger tränaren Tony Torstensson.

Jag kommer beskriva er vinst som ett litet rån när Ljusdal först kvitterar och sedan har flera bra chanser. Håller du med om den beskrivningen?

– De trycker på väldigt bra och jag tycker synd om Ljusdal som torskar på ett felpass hemåt, de var kanske värda mer än vad de fick, säger Torstensson.

Nästa match för Västerås BK30 är på hemmaplan mot Rimbo. En match som Torstensson ser fram emot.

– Vi hade tufft mot dem senaste mötet. Det är ett tufft lag. Deras tränare var inte alls nöjd efter senaste matchen så de kommer komma med en bra revanschlust. Men det ser jag fram emot, avslutar Torstensson

Matchfakta

Division 1 Norra Svealand

Ljusdals IF–Västerås BK 30 2–3 (0–2)

Mål: 0-1 (33) Caroline Murray, 0-2 (35) Caroline Murray, 1-2 (62) Ellika Persson, 2-2 (68) Ellika Persson, 2-3 (85) Safiya Abshir

Domare: Agnes Emborg

Publik: 130