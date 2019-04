"En kulturell ikon och maskulinitetssymbol" – Bruce Lees våldsamma klassiker visas på Filmstaden i Västerås

I en av filmhistoriens mest ikoniska kampscener möts den unge kinesiske kung fu-experten Tang Lung (Bruce Lee) och den amerikanske karatemästaren Colt (Chuck Norris) i en dödlig strid i antika blodigt anrika Colosseum.

Tang rör sig lätt och snabbt medan den betydligt tyngre Colt är en slugger som tål mycket stryk och själv slår och sparkar med en livsfarlig hårdhet när han väl träffar. I spagettivästerns anda fångar Tadashi Mottos vackra foto duellens brutala skönhet i långa tagningar där de två kämparnas kroppar rör sig i ett dramatiskt ljus. Scenen innebär en övergång i filmen, där den tidigare lättsamma och komiska dialogen och det ”harmlösa” underhållsvåldet överges för ett djupare allvar och berättelsens egentliga grundmotivs sanna mörka jag blottas för oss. Vi skrider nu över till en högre dimension där kampen på liv och död får en närmast gudomlig aura. Plötsligt blir våldets verkningar på riktigt kroppsligt kännbara när ben knäcks, blodet rinner och synsinnen rubbas, samtidigt som dess verkliga natur avslöjar sin naket tragiska nuna.

“The Way of the Dragon” (1972) var den enda av sina filmer som Bruce Lee själv regisserade. Dess upplägg är på ytan barnsligt enkelt, men döljer en djupare konflikt. Vi förs till Rom där restaurangägaren Wang (Chung-Hsin Huang) och hans brorsdotter Chen Ching-hua (Nora Miao) blir trakasserade av en maffiaboss som vill åt deras egendom. När Wang vägrar att sälja skickar maffian råbarkade gangsters, ledda av den excentriske kinesen Ho (oförglömligt spelad av Paul Wei), som skrämmer bort gästerna. Chen vänder sig till släktingar i Hong Kong för att få hjälp och de skickar den unge kampsportskämpen Tang Lung för att skydda dem.

När Tang först anländer i Rom beter han sig som kusinen från landet, okunnig och ouppfostrad låter han sig inte alls imponeras av den kulturhistoriska plats han kommit till (det är ofrånkomligt så att Lee här satiriskt driver med västs självupptagenhet när Tang själv representerar en uråldrig och storslagen civilisation). Ovan vid den europeiska storstadens fenomen och seder uppträder Tang förvirrat och klumpigt och Chen undrar om han verkligen kan vara till någon hjälp. Men snart visar det sig att hans kampsportsfärdigheter är dödligt effektiva mot italienska mafiosos.

“The Way of the Dragon” (”Drakens väg”) är i många avseenden en egendomlig skapelse, den inleds med fånig slapstick-humor och en tämligen trivial handling till att vartefter utvecklas mot ett mordiskt drama av Shakespeareska proportioner om svek, girighet och brustna familjeband. Gradvis mörknar filmen i tonen och i slutet är inte längre våldet vi ser för vårt höga nöjes skull utan endast en dödlig tragedi. Lees bredd som skådespelare visar sig också när han inledningsvis är en retsam och lite klumpig clown för att under filmens gång utvecklas till en tragisk hjälte vars öde tycks vara att han, genom de handlingar han tvingas till, fjärmar sig från mänskligheten till evig ensamhet.

“The Way of the Dragon” blev Lees stora internationella genombrott och etablerade honom som en kulturell ikon och maskulinitetssymbol. Det sista var inte minst viktigt då väst genom sina väpnade konflikter velat framställa den asiatiske mannen som svag och hunsad, trots att stridserfarenheten mot japaner, koreaner, kineser och vietnameser egentligen vittnade om något helt annat. Lee var en stolt bärare av den kinesiska kulturen och Kinas kommunistiske ledare Mao Zedong tillhörde hans största beundrare. Lees fysiska excellens, hans muskulösa kropp utmejslad in till estetisk perfektion, blev raskt ett universellt mansideal.

Bruce Lee (egentligen Lee Jun-fan) föddes i San Francisco 1940, men växte upp i Hong Kong. Han var son till Lee Hoi-chuen en berömd kantonesisk opera- och filmstjärna. Bara tre veckor gammal gjorde Lee sin debut i Esther Eng och Kwan Man Chings långfilm ”Golden Gate Girl” (1941) och medverkade sedan som barnskådespelare i ett 20-tal filmer.

I slutet av 50-talet begav han sig till USA för att studera kampsport, men Lees fördelaktiga utseende och skådespelarerfarenhet ledde så småningom till att han erbjöds en roll i tv-serien ”The Green Hornet” (1966-1967). Serien handlar om den maskerade brottskämparen Green Hornet (Van Williams) vars egentliga identitet är chefredaktören Britt Reid. Till sin hjälp har han chauffören och kampsportsexperten Kato, som spelas av Lee.

Serien blev mycket populär och internationellt framgångsrik, inte minst i Asien. Den svenska publiken har nog främst stött på Green Hornet och Kato i de avsnitt av 60-talsserien ”Läderlappen” där de två serierna går in i varandra.

Lee spelade sedan i flera andra tv-serier och arbetade som slagsmålskoreograf i olika amerikanska filmproduktioner. I slutet av 60-talet återvände han till Hong Kong och fick till sin förvåning veta att hans roll i populära ”The Green Hornet” hade gjort honom mäkta känd i hemstaden, där serien kallades ”The Kato Show”. Den inhemska filmindustrin var intresserad av Lee och ville göra honom till en filmstjärna.

Han spelade först i den mycket framgångsrika actionfilmen ”The Big Boss” (1971) vilket gjorde honom till en stor stjärna i Asien och den följdes av den ännu mer inkomstbringande ”The Fist of Fury” (1972).

Den tredje filmen “The Way of the Dragon” var först avsedd för den asiatiska publiken, men visade sedan också på bio i USA och Europa med stor framgång. I dagens penningvärde spelade filmen in närmare 1,5 miljarder kronor. Den blev den mest framgångsrika Hong Kong-filmen 1972 och överglänste Lees tidigare filmer. I Europa blev den särskilt populär i Frankrike och Tyskland, där den blev en av de mest sedda filmerna på bio under mitten av 70-talet. Lee gav dessutom en roll till den amerikanske karatemästaren Chuck Norris (född Carlos Ray Norris), som han hade lärt känna redan 1964 och som därefter skulle få en egen framgångsrik karriär som actionhjälte.

Samma år började Lee inspelningarna av sin fjärde film “Game of Death” där han bland annat spelar mot sin gamla kampsportsstudent, den amerikanske basketspelaren Kareem Abdul-Jabbar. Inspelningen avbröts när Lee fik möjligheten att spela in storfilmen “Enter the Dragon” (”I drakens tecken”) med pengar från den amerikanska filmjätten Warner Brothers.

Bara en månad före att filmen började visas på bio avled Lee plötsligt efter att ha fått svår huvudvärk. Det visade sig att han hade drabbats av hjärnödem, en stor ansamling vätska i hjärnan som hade svällt betydligt. I efterhand har läkarnas bedömning varit att han fick en allergisk reaktion av ämnen i smärtstillande tabletter som han åt mot skador han fått, men det har också spekulerats om det var kortison han inte tålde och om han möjligen drabbades av värmeslag efter att han tränat under mycket höga temperaturer. I den samtida pressen spekulerades det kring att Lee skulle ha mördats av det kinesiska brottssyndikatet Triaden.

“Enter the Dragon” kom att spela in nästan två miljarder kronor världen över, men i Sverige totalförbjöds filmen på grund av det våldsamma innehållet. Dess amerikanske regissör Robert Clouse såg sedan till att även sammanställa och ge ut “The Game of Death” 1978.

På tisdag kväll den 2 april visas ”The Way of the Dragon” på Filmstaden i Västerås. Se den!