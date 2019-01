Slut på lut – irriterande sneda trottoarer ska byggas om: ”Gatorna ligger inte still”

Anmäl text- och faktafel

Tidigare har vi skrivit om rullstolsburna Lotta Melin, som delvis känner sig utestängd i Västerås city av alla trappsteg, kanter och saknade rullstolsramper. Men även lutningen på flera av centrums trottoarer är ett mycket stort problem.

– Man får kämpa för att inte dras med nedåt. Antingen går det åt höger, eller åt vänster. På något ställe riskerar man att dras upp på gatan, bland bilar.

En del rullstolsburna har starka armar och kan stå emot tyngdkraften i det läget, men Lotta Melin har inte den möjligheten. Hon har multipel skleros (MS) och därmed försvagade muskler.

Två trottoarer lutar särskilt mycket:

► Vasagatan, på båda sidorna, i höjd med Indiska och Hennes och Mauritz.

► Stora torget, utanför Sigmahuset.

– Gatorna ligger inte still och marknivåerna ändrar sig med åren, säger Linnea Viklund, gatuchef på Västerås stad.

Klart är att båda de lutande trottoarerna ska byggas om, men bara en av dem ska åtgärdas snabbt.

– Vasagatan ska kunna byggas om redan i år, med start i april, säger Linnea Viklund.

Ett politiskt beslut i Tekniska nämnden ska tas under de närmaste månaderna. Fram till dess ska nämndpolitiker och tjänstemän bland annat undersöka hur bussar tillfälligt ska dras om under ombyggnadstiden, som ska sträcka sig in till sommaren.

När det gäller den lutande trottoaren vid Stora Torget kommer det däremot att dröja längre, eftersom den måste ingå i den allmänna översynen av torget. Det gör att det kan dröja några år innan trottoaren kan göras plan.

Lotta Melin, som har fått kämpa i backarna under lång tid, säger att hon kan vänta, bara det är säkert att något görs åt problemet.

– Gud, vad bra! Äntligen händer något.

Både Lotta Melin och andra i hennes situation har haft stora problem:

– Det är inte bara att det lutar. Plattorna ligger så att länkhjulen, de mindre hjulen fram, fastnar och då blir det tvärstopp. En väninna var på besök i Västerås och åkte på Stora gatan när just detta hände. Hon for ur rullstolen och slog sönder knät som fick sys med många stygn.