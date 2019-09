Chockförlust mot bottenlaget – VSK fortsatt indragna i kvalstriden: "För dåligt på hemmaplan"

VSK saknade fem (!) försvarare i måndagens hemmamöte med bottenlaget Brommapojkarna. Mittfältarna Jonas Hellgren och Carlos Moggia fick därför vikariera i backlinjen.

Den första halvleken spelades i ett lågt tempo och innehöll få målchanser. Men den bjöd ändå på två mål.

Bortalaget tog ledningen redan i den sjunde minuten efter att VSK stod och sov efter en offensiv hörna. Det utnyttjade BP som ställde om blixtsnabbt och efter en boll snett inåt bakåt kunde Alexander Nilsson trycka in 0-1 via Anton Fagerström i hemmamålet.

VSK var skärrat. Men tio minuter senare tog Simon Johansson tag i bollen på mittplan och efter en lång löpning hittade han Brian Span i misstänkt offsideposition som dundrar in kvitteringen.

Carlos Moggias debut som högerback blev inte långvarig. Redan i den 21:a minuten tvingas han bryta på grund av en skada och unge mittfältaren Albin Sporrong fick den otacksamma uppgiften att ersätta.

I slutet av halvleken öppnade sig himlen och regnet började vräka ner. Spelet blev därefter och förutom ett halvfarligt skott från distans som Anton Fagerström räddar till hörna skapas inga fler målchanser värda att nämna.

VSK får en mardrömsstart på den andra halvleken. Redan i den 49:e minuten drar BP igång ett långt anfall där hemmalaget till slut går bort sig på vänsterkanten, och efter ett lågt inspel kan Isac Lidberg enkelt rulla in 1-2 i öppet mål.

Grönvitt har förtvivlat svårt att få till något anfallsspel överhuvudtaget efter BP:s ledningsmål. Tränare Thomas Gabrielsson väljer då att byta in anfallaren och skyttekungen Karwan Safari redan i den 59:e minuten. Sommarförvärvet Petar Petrovic är riktigt förbannad på sin insats när han kliver av.

Med mer än 20 minuter kvar att spela satsar VSK än mer offensivt när anfallaren Douglas Karlberg byts in. Hans första minuter i Grönvitt efter hjärnskakningen mot Dalkurd.

Och visst blir hemmalaget vassare framåt. Filip Tronet får direkt ett jätteläge i straffområdet serverat av Simon Johansson. Men skottet täcks. VSK skriker på hands, men utan reaktion från domaren.

Sista tio tar Grönvitt över bollinnehavet fullständigt, men närmare än en indirekt frispark från Karwan Safari som går i blocket och en nick över av Dennis Persson på övertid kommer man inte.

VSK är för uddlösa och borde kunna skapa mer på hemmaplan. Efter förlusten är Grönvitt fortsatt fem poäng från negativt kval med sju omgångar kvar av superettan.

Matchens kanon

Brian Spans tredje mål för säsongen var en riktig läckerbit. Löpningen i djupled, mottagningen och det stenhårda skottet i första krysset. Amerikanens snyggaste mål för säsongen, kanske i karriären. Och då har han ändå klackat in ett mål på Ullevi mot Örgryte.

Matchfakta/Superettan

Västerås SK – Brommapojkarna 1-2 (1-1)

Mål: 0-1 (7) Alexander Nilsson, 1-1 (17) Brian Span, 1-2 (49) Isac Lidberg

Varningar: VSK: Jonas Hellgren, BP: Albin Linnér, Isac Lidberg, Billy Nordström, Hampus Elgán

Publik: 1 682

Så startade VSK:

Anton Fagerström – Carlos Moggia (ut 21), Sean Sabetkar, Jonas Hellgren, Dennis Persson – Simon Johansson, Boris Ljevar (ut 68), Filip Ottosson – Filip Tronet, Brian Span, Petar Petrovic (ut 59)

Inhoppare: Albin Sporrong (in 21), Karwan Safari (in 59), Douglas Karlberg (in 68)