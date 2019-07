Chockscener på Solid Park – så mår VSK:s frälsare: "Kommer skjutsas till akuten"

VSK fick inte alls spelet att stämma i den första halvleken mot Dalkurd och låg då under med 0-1. Men i den andra jobbade man sig sakta med säkert närmare en kvittering - som kom i den nionde (!) övertidsminuten.

Filip Tronet skarvar vidare ett långt inkast från Ravy Tsouka och på bortre stolpen sätter Douglas Karlberg fram skallen som betyder 1-1.

I samband med målet blir anfallaren liggandes och övriga spelare ropar snabbt in läkare. Under flera minuter behandlas Karlberg på planen innan han till slut bärs av på bår och slutligen kan ta sig ner i omklädningsrummet på egna ben.

Så här beskriver Filip Tronet situationen efteråt:

– Han går in i en duell med deras spelare och vinner bollen. Och oturligt nog så träffar han deras spelare i huvudet efteråt. Så de skallar ihop och deras spelare får ett jack i huvudet. "Dogge" blir väl lite skakis i huvudet, men jag tror inte det är nån större fara med honom, säger han.

– Jag var in och snackade med honom direkt efter matchen och då var han ändå vid gott humör. Han ligger där inne och återhämtar sig.

Även VSK:s assisterande tränare Markus Lindberg gav lugnande besked direkt efter slutsignalen.

– Han sitter upp och mår efter omständigheterna okej. Det var en smäll i huvudet så han känner sig lite yr och lite seg.

– Men det verkar inte som att den är allvarlig för han har inte kräkts eller nåt annat.

Var han vid medvetande hela tiden?

– Ja det var han. Han togs ut med bår, men han reste sig upp själv och kunde gå tillbaka, säger Lindberg.

Några minuter senare gav huvudtränare Thomas Gabrielsson nya besked.

– Vi kommer skjutsa honom till akuten efter att han har duschat för en koll. Han är uppe på benen, men vi måste dubbelkolla, säger han.

Matchfakta

Västerås SK – Dalkurd 1-1 (0-1)

Mål: 0-1 (4) Joseph Ceesay, 1-1 (90+9) Douglas Karlberg

Varningar: Dalkurd: VSK: Filip Ottosson

Publik: 2 293

Så startade VSK:

Anton Fagerström – Jesper Florén, Ilir Berisha, Sean Sabetkar – Ravy Tsouka, Carlos Moggia, Filip Ottosson, Simon Johansson (ut 63), Dennis Persson (ut 90+5) – Filip Tronet, Petar Petrovic (ut 81)

Inhoppare: Karwan Safari (in 63), Douglas Karlberg (in 81), Emil Skogh (in 90+5)