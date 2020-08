Corona stoppar inte lopp för cancerforskning – genomförs virtuellt

På grund av covid-19 och Folkhälsomyndigheternas restriktioner för fysiska evenemang tvingas många lopp att ställas in, men inte Lena Wäpplings: Lenas Lopp för Livet.

– Det är ganska tydligt att corona sätter sina spår men det som är positivt i år är att blir det ett mer tillgängligt lopp. Man kan vara med från överallt i världen, säger Lena Wäppling.

Loppet kommer att äga rum mellan första och tredje september och har en deltagaravgift på 50 kronor eller valfritt högre belopp.

För att delta i Lenas Lopp för Livet behöver man endast ge sig ut i närområdet för att springa, eller att gå, under en timme, under de tre dagar som loppet pågår. Som deltagare noterar man själv sträckan och rapporterar in via ett webbformulär på stiftelsen hemsida.

– Det ska vara enkelt, enkelt att anmäla sig och enkelt att delta. Varenda krona räknas! Alla intäkter från startavgifter och sponsorer går direkt till forskningen, säger Lena Wäppling.

Förra året deltog över 400 personer och i år tror och hoppas Lena på att det kommer bli fler deltagare, särskilt nu när det även går att delta världen över.

– Det är två veckor kvar till start och vi är redan uppe i 400 deltagare, och ännu roligare är att vi även har deltagare från Schweiz och Abu Dhabi.

Lenas Lopp för Livet har även sponsorer som kommer att skänker pengar för varje registrerad kilometer.

Det är andra året du anordnar detta lopp, hur känns det?

– Det är fantastiskt roligt, och det är också ett sätt att öka kunskapen och medvetenheten om en sjukdom där många kvinnor dör för att man inte upptäcker den i tid. Det värmer verkligen i hjärtat att kunna vara med och bidra till mer pengar till gynekologisk cancerforskning, säger Lena Wäppling.

2017 drabbades Lena Wäppling själv utav äggstockscancer och i samband med sjukdomen startade hon stiftelse för att främja forskningen kring gynekologisk sjukdomar. Den stiftelsen som ligger i grund för Lenas Lopp för Livet.

Lena Wäpplings Stiftelse stödjer vetenskaplig forskning inom gynekologi, främst äggstockscancer. Stiftelsen har sitt säte i Västerås, men finansierar forskning över hela världen. I april 2020 delade stiftelsen ut nästan en halv miljon kronor i forskningsbidrag.