Corona stoppar permissioner och besök på anstalten Salberga

Det var under torsdagen som Kriminalvården beslutade att införa restriktioner vid landets anstalter och häkten för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset covid-19. Detta då Kriminalvårdens klienter är en särskilt utsatt grupp som generellt sett har ett sämre hälsotillstånd än genomsnittsbefolkningen. Tills att folkhälsomyndigheten anser att risken för smittan är låg kommer redan beviljade permissioner att dras in. Fängelsedömda får heller inte ta emot besök av sina anhöriga samtidigt som egna inställelser till anstalter skjutits upp under två veckor.

På Anstalten Salberga är ställföreträdande häktes- och anstaltschef Anders Bergh nöjd över Kriminalvårdens beslut.

– Det här en trygghetsskapande åtgärd för både Kriminalvårdens klienter och personal. På Salberga berörs totalt 328 fängelsedömda och häktade personer av beslutet, säger Anders Bergh.

Hur många fängelsedömda personer på Salberga hade fått en permission beviljad när stoppet infördes?

Anstalten har ju högsta säkerhetsklass så vi har bara en handfull klienter som beviljats permission. Ingen som avtjänar straff på Salberga har en permission just nu och vi har heller ingen som ska inställa sig vid anstalten under de två kommande veckorna. Inställningsbeslutet kommer att omprövas om två veckor och sedan återigen fram tills dess att smittorisken är låg, säger Anders Bergh.

Accepterar de intagna att beviljade permissioner nu skjuts upp och att anhöriga inte får komma på besök?

– Vissa tycker det är bra och förstår varför beslutet tagits. Andra tycker inte alls att det här är något positivt eftersom de vill träffa sina anhöriga.

Innebär meningsskiljaktigheterna att anstalt- och häktespersonalen kan få en försvårad arbetssituation nu på grund av ett visst missnöje?

– Det kan säkert bli missnöjesyttringar från våra klienter, men sådana är vi ju förbereda på sju dagar i veckan. Men personalen har informerats om läget, säger Anders Bergh.