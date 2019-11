Craig går från Bondfilm till komisk knasboll: Så bra är veckans filmer

Komisk Daniel Craig i pusseldeckare

Daniel Craig kliver ur Bondkostymen till förmån för komiska krumbukter i pusseldeckaren "Knives out" – en genomtrevlig bioupplevelse.

I nya "Knives out" spelar han Benoit Blanc, en privatdetektiv från New Orleans med uppblåst självbild och bred sydstatsdialekt, en sorts blandning av Hercule Poirot och en domedagspredikant.

Blanc kallas in för att lösa mordet på den stenrike deckarförfattaren Harlan Thrombey (Christopher Plummer) som hittas död i sitt hem efter att ha firat sin 85-årsdag med hela släkten. Bland hans giriga och bortskämda barn och barnbarn finns det gott om mordmotiv – den enda som verkar ha brytt sig om den döde är hans privatsköterska Marta (Ana de Armas).

Det märks att skådespelarna har roligt, särskilt Daniel Craig som nästan svämmar över av bubblande komisk energi – han lägger ner sin själ i allt från kusligt pianoklink till en helt vansinnig monolog om frityrmunkar.

Karin Svensson/TT

Gulligt om liten ren i Lappland

Det blir nostalgimysigt att hänga med den nyfödde renen Ailo genom årstidsväxlingarna nära polcirkeln. Gulliga djur väger upp den lite töntiga tonträffen.

I "Ailos resa" får man snabbt lära sig att en nyfödd liten kladdig ren måste lära sig att gå, stå och i princip deklarera på fem minuter. Okej, det där sista stämmer förstås inte. Men det gäller att snabbt fatta galoppen och anpassa sig till världen utanför mammas mage. Annars kommer snart järven och tar dig. Eller örnen. Eller björnen.

"Ailos resa" är en ambitiöst filmad och vacker film, som ser ut som en dokumentär men som snarare är en hårt manusbunden spelfilm i samma tradition som "Pingvinresan".

Helt sockrat blir det inte heller, filmen hymlar inte om att de starkaste överlever. Det får inte minst lämmeln – också tydligen känd som "fjällets köttbulle" – erfara.

Miranda Sigander/TT

Hämnddrama med otäck realism

Skräckmästaren Jennifer Kent slog igenom med "The Babadook" men byter nu spår och levererar en brutal hämndhistoria i 1800-talets Tasmanien.

Ögonblicket när Clare dör, känslomässigt, i "The nightingale" är det mest brutala som serveras en biopublik just nu. Regissören Jennifer Kent lindar inte in det elände som drabbar den unga irländskan, som dömts för stöld och skeppats till Tasmanien för att sona sitt brott. Det är 1825, den brittiska kolonialmakten styr och det pågår en ojämn strid mellan de vita nybyggarna och den svarta ursprungsbefolkningen i Australien.

I det jämngråa och lerklafsiga Tasmanien lever Clare ändå ett relativt lyckigt liv med sin make och bebis. De bor i ett eget litet hus och jobbar av sin skuld. Faktum är att Clare redan borde vara fri men den brittiske officer som ska göra hennes friskrivning officiell verkar inte särskilt stressad.

Den brittiske officer som ska göra hennes friskrivning officiell, Löjtnant Hawkins (Sam Claflin), är en så ond person att det nästan blir overkligt att följa hur han med våld ödelägger i princip alla de liv han kommer i närheten av.

Vägvisaren Billy, som hatar de nya vita herrarna, anlitas av Clare och trots den misstro som finns dem emellan skapas ändå ett band när de inser att de har en gemensam fiende.

Med "The Babadook" använde Jennifer Kent snygga stilgrepp och filmiska knep för att skaka nytt liv i skräckfilmsgenren. I "The nightingale" anar man ekon av föregångaren ibland men egentligen tillför hon inte så mycket nytt i det gränsland till "rape-revenge"-drama som filmen rör sig i.

Miranda Sigander/TT

Helt onödig nyversion av dansk succéfilm

Michelle Williams och Julianne Moore är superproffs som förstås alltid är sevärda. Men den här nyversionen av "Efter bröllopet" är märkligt oengagerande.

Kanske känner man annorlunda om man inte har sett Susanne Biers stora succéfilm med våra nordiska filmkungligheter Mads Mikkelsen, Rolf Lassgård och Sidse Babett Knudsen i huvudrollerna. Danska "Efter bröllopet" (2006) blev en stor framgång för alla inblandade med intensiv, tät och välspelad familjedramatik.

Men trots drömuppställningen med Michelle Williams och Julianne Moore i täten, ett drama med många vändningar och ett storslaget bröllop så förmår den här amerikanska nyversionen inte riktigt engagera på djupet.

Filmskaparna har i alla fall bemödat sig med att snickra ihop en ny ingång i historien. Det rika företagsproffset spelas av en kvinna (Julianne Moore) och den humanistiska välgörenhetsarbetaren i Indien (Michelle Williams) likaså. Det bidrar till en lite annorlunda dynamik, som tyvärr inte riktigt tas tillvara fullt ut.

Miranda Sigander/TT