Cyklade fem mil – före invigningen av nya MTB-banan

– Det blev den korta slingan bara. Vi har redan cyklat fem mil innan vi kom hit och nu vill vi ha hamburgare, berättade de unga cyklisterna efter turen på den nyinvigda banan.

De båda tränar cykling för Ramnäs cykelklubb – och tävlar i landsvägsåkning. Att Surahammar har fått en bana för mountainbike (MTB), som VLT berättade om i augusti när den stod klar, tycker de är bra.

– Det är bra träning och så är det bra med variation, sa de båda.

På lördagen var det alltså dags för invigning av MTB-banan som har fyra slingor i olika längder och olika svårighetsgrader.

Banan startar i skogen precis bredvid Surahammars golfklubb så det var den naturliga platsen för invigningen. Tre personer invigningstalade – tf kommunchef Per Ahlström, Henrik Wester som är turismchef på Region Västmanland samt kommunalråd Johanna Olofsson (M).

Alla tre framhöll fördelen med att golfklubben numera är något av en multisportarena då det förutom golf finns möjlighet till padel, footgolf, tillträde till Bruksleden och numera även till den nya MTB-banan.

– Det här är helt i linje med hur vi önskar att utvecklingen ska vara, att vi ska bli en multianläggning där det finns något för alla, sa CG Söderberg som är ordförande i golfklubben.

Efter tal var det dags att klippa det blågula bandet. Då fick alla församlade bege sig upp mot spåret, för när bandet var klippt så släpptes alla cykelsugna samtidigt iväg för en runda.

– Regionen var väl framför allt startskottet för att få till cykelleder tillsammans med alla lokala förmågor. Vi jobbar med två saker, dels organisationen runt om i länet. dels med kommunikationen kring lederna, berättade Henrik Wester innan han klev fram och invigningstalade.

Kommunikationen är till stor del uppbyggd kring Trails of Västmanland, en sajt som samlar information om utvalda MTB-spår, vandrings- och paddlingsleder samt friluftsområden.

Tobbe Öhman är en av personerna som jobbat mycket med tillkomsten av olika cykelleder, även den i Surahammar. Under april till oktober 2020 ledde han ett projekt som sedan mynnade ut i just Trails of Västmanland.

Han berättade att det finns flera olika kriterier för att man ska få vara med på sajten.

– Det måste bland annat finnas en huvudman för leden, en skötselplan och leden måste vara tydligt skyltad så den blir tillgänglig.

Även om Malte Ehn och Theo Hed mest tränar landsvägscykling så var det mer grusvägskörning på den ”lilla” turen de tog på vägen till golfklubben.

– Jag cyklade först upp till Malte som bor i Ramnäs, sa Theo Hed som själv bor i Surahammar.

– Därifrån cyklade vi mot Seglingsberg, över 66:an och sedan på vägarna vid Lisjö innan vi kom hit för att vara med på invigningen. Det blev fem mil.

De tänkte inte ta samma väg hem.

