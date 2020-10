Då startar älgjakten

Anmäl text- och faktafel

Enligt hemsidan får älg jagas från och med en timme före soluppgång fram till solnedgång. På de flesta håll i länet får jakten pågå till och med 31 januari 2021.

”Du som vill ut och plocka svamp eller vandra ska inte känna dig rädd för att gå ut i skogen. Jägare vet att andra kan röra sig i markerna och ska ta hänsyn till det med stort säkerhetstänk”, meddelar länsstyrelsen på hemsidan där det vidare tipsas om att bära kläder som syns väl om man ska ut i naturen, och använda reflexväst.

De jakttider som gäller är 12 oktober 2020 till 31 januari 2021 i älgskötselområde och licensområde, på oregistrerad mark är jakttiderna som gäller 12-14 oktober (endast älgkalv). Fällda älgar ska rapporteras in till länsstyrelsen högst två veckor efter fälldatum.

Under jakten kan jägare hjälpa till att förhindra smittspridning av flera sjukdomar, bland annat afrikansk svinpest. Detta genom att rapportera in självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, samt att inte slänga matrester i naturen. Jägare kan också hjälpa SVA med provtagning av hjortdjur, det för att öka kunskapen om avmagringssjuka/CWD. Jägare bör vidare tänka på att hålla avstånd till varandra under jaktperioden, för att minska spridningen av coronaviruset.