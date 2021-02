Då var VSK Bandy uträknat: ”Stolpe-ut i 90 minuter”

Anmäl text- och faktafel

Det vankas bandyslutspel. Nu är tiden då allt ställs på sin spets i jakten på SM-guld. VSK Bandy ses inte som guldaspiranter 2021 med anledning av såväl sportsliga som ekonomiska problem under säsongen.

Men ... glöm inte bort att det finns en anledning till att Grönvitt är bandyns Mesta mästare med totalt 22 SM-guld.

Läge att återvända till den 12 februari 1999 då VSK hade det riktigt motigt på klassiska Jernvallen i Sandviken.

Efter ett långt VM-uppehåll, där VSK hade en hel drös landslagsspelare som frös sönder formen i det ryska köldhålet Archangelsk, var det åter dags för vardag i elitserien.

Men ingenting gick som tänkt för VSK. Det blev dunderdäng mot de så kallade stålmännen från Sandviken. Merparten av de 3244 åskådarna njöt när Sandvikens AIK körde över Grönvitt med 8–3 (6–2).

Ändå började allt så bra för VSK via en hörnvariant i den andra matchminuten. Artisten Per Fosshaug fintade skott och droppade bollen bakåt till Lars "Bagarn" Gustafsson som pangade in 0–1 i den förgäves sprattlande SAIK-keepern Daniel Kjörlings vänstra kryss.

"Boom-Boom" Fosshaug levererade genialitet som "Bagarn" förvaltade på bästa sätt.

Men sedan ... vojne, vojne ... ja, vad var det egentligen som hände?

Inom loppet av en halvtimme öste Sandviken in sex raka mål. Matchen var avgjord redan i halvtid.

När domarsignalen till slut förkunnade slutresultatet 8–3 strålade SAIK-tränaren Sören Persson som en sol.

– Jag är jättenöjd med hela matchen. Vi spelade bländande. Första halvlek var solklart vår bästa för säsongen, sade Persson till VLT.

VSK-tränaren Sören Boström var raka motsatsen till solsken, där hade anletsuttrycket gått i moln för länge sedan.

– Vi åkte inte tillräckligt med skridsko samtidigt som vi bjöd på mål. Vi orkade helt enkelt inte komma upp i normal standard, sade Boström till VLT.

Det var stolpe-ut i 90 minuter. Inte alls roligt.

Den 12 februari 1999 var en av de få kvällarna som målsprutan Michael Carlsson sumpade sina mållägen samtidigt som Per Fosshaug mer sedvanligt snackade ut sig till syndabåset (utvisningsbänken).

– Det var stolpe-ut i 90 minuter. Inte alls roligt. Vi försökte kämpa oss in i matchen ... men bollarna bara studsade fel, suckade Micke Carlsson.

För Sandviken fungerade allt däremot klockrent – lyrbollarna, djupledspassningarna och kontringarna. Till och med SAIK-målvakten Daniel Kjörlings utkast blev till två målgivande passningar, vilket är ett kvitto på de ytor som VSK-försvaret bjöd Sandviken på.

– Vi var som två lagdelar med ett 70-meters glapp. Klart att Sandviken tackade och tog emot, sade VSK-målisen Andreas Bergwall.

"Böllen" Bergwall stack faktiskt ut som den VSK-are som ändå gjorde allt han kunde på isen. Han stod för flera kvalificerade räddningar och var den stora anledningen till att det inte blev tvåsiffrigt i baken.

Det var helt rätt att "Böllen" prisades som matchens VSK-lirare på Jernvallen.

– Vi sade inför matchen att en målvakt alltid brukar få matchpriset när ett lag åker på storstryk. Och så blir det så. Känns lite jobbigt ...

I och med storförlusten borta mot Sandviken tappade VSK topplaceringen i elitserien till Edsbyns IF. Guldglansen kring Grönvitt hade falnat.

Men hur slutade då säsongen 1999?

Jo, med att VSK besegrade Falu IF med 3–2 (2–1) i SM-finalen på Studenternas IP i Uppsala.

Bäst när det gäller. Det är signumet för Mesta mästarna.

FAKTA: DEN 12 FEBRUARI 1999

Sandviken–VSK 8–3 (6–2)

Första halvlek: 1–0 (2) Lars Gustafsson (Pelle Fosshaug), 1–1 (6) Daniel Eriksson, straff, 2–1 (16) Stefan Andersson, hörna, 3–1 (21) Patrick Södergren (Daniel Kjörling), 4–1 (26) Daniel Eriksson, hörna, 5–1 (31) Anders Östling (Stefan Andersson), 6–1 (35) Patrick Södergren (Stefan Andersson), 6–2 (45) Per Fosshaug, straff.

Andra halvlek: 6–3 (48) Samuli Niskanen (Lars Gustafsson), 7–3 (62) Stefan Andersson, hörna, 8–3 (90) Anders Östling (Daniel Kjörling).

Hörnor: 7–7 (4–5).

Utvisningar, SAIK: Daniel Eriksson 10, Tomas Larsson 10.

Utvisningar, VSK: Michael Carlsson 10, Ola Fredricson 10, Göran Boström 10, Per Fosshaug 10.

Domare: Håkan Sjösten, Hudiksvall.

Publik: 3 244.

VÄSTERÅS SK

Målvakt: Andreas Bergwall.

Backlinje: Johan Olsson, Anders Hedlund, Göran Boström.

Mittfält: Mattias Larsson, Pelle Fosshaug, Ted Andersson, Ola Fredricson, Lars Gustafsson.

Anfall: Michael Carlsson, Samuli Niskanen.

Avbytare: Pierre Roos, Andreas Hammarbäck, Henrik Steen (mv).

SANDVIKENS AIK

Målvakt: Daniel Kjörling.

Backlinje: Daniel Eriksson, Patrik Mattsson, Andreas Karlsson.

Mittfält: Jonas Gustafsson, Magnus Muhrén, Henrik Hagberg, Stefan Andersson, Anders Rooth.

Anfall: Patrick Södergren, Anders Östling.

Avbytare: Tomas Larsson, Magnus Johansson, Lars Nilsson (mv).