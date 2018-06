"NY Times försöker inte vara allting för alla – men någonting för var och en"

Dalfolk: På torsdag 7/6 fyller Tord Sars 95 år hemma i sitt hus inära krönet av Kyrkbacken. Tord var borgmästare här under 20 år. Sveriges siste borgmästare. Ni kommer säkert att få läsa mer i veckan om hans gärningar.

Här är några rader om vem han är. Det är ganska lätt gjort. Tord och jag har rötter i samma by i Mora. Byn heter Vinäs med tyngden på första stavelsen. Tord säger förresten sitt namn med mörkt o som i Tordön. Vinäs ligger vid vägen från Mora västerut mot Sollerön. Byn är delad mellan Yvraden som är den övre raden gårdar, och en nedre rad gårdar ner mot Siljan. Ja det är vackert här. Och från badplatsen har man utsikt mot Gesundaberget. Sars-släkten har funnits i Vinäs sedan 1600-talet. Tords far Karl Sars var själv född i Sarsgården inte långt från majstången. Några minuters vandring från mina farföräldrars gård. Där har några av oss i min och nästa generation har ett välbevarat om än inte lika historiskt fotfäste. Själv är Tord född i skolhuset i Vattnäs vid Orsasjön en halvmil norr om Mora. Hans far hade sin första lärartjänst i Vattnäs innan han 1930 fick tjänsten som folkskollärare i sin hemby. Vinäs skola ligger strategiskt placerad mellan övre och nedre byhalvorna. Tord växte opp i lärarbostaden strax invid skolan. Skolan är numera en livaktig bygdegård och lärarbostaden har inretts till ett prydligt vandrarhem. Regelbundet fullbokat till Vasaloppet. Efter en av Tords talrika födelsedagar övernattade han här i sitt gamla barndomshem tillsammans med sin klan.

I Sarsgården bor sedan flera år Tords kusinbarn Annelie Sars. Liksom många Vinäs-släkter äger Sarsfamiljen också ett markskifte i byn. Sars-skiftet är ett långsträckt skifte ner mot sjön. Fritt från husvagnar.

Tord reser inte opp till Vinäs så ofta numera. Men som mångårig prenumerant på Mora Tidning ser han till att hänga med där det händer.

Änglavakt: Tord och Eva Sars fick fyra barn.

Catharina är rådman vid Västmanlands Tingsrätt. En son är läkare i Västerås och heter Mikael.

Tacka för det. Ärkeängeln Sankt Mikael har hållit sin hand över Mora församling alltsedan den katolska tiden. Det lyckades inte ens Gustav Vasa ändra på när han jagade påvens folk ur landet på 1500-talet. Ingen annan heller. I Moras heraldiska vapen kan ni än idag se Sankt Mikael och draken han besegrade.

Överlevare: Då och då låter det som om tidningar på papper skulle vara dödsdömda. Alla vill bara läsa på mobilen och det blir för dyrt att bära ut tidningar till folk. Joxigt att bläddra i bussen också.

Men titta på kvalitetstidningen New York Times och deras söndagsnummer. Tidningen försöker inte vara allting för alla. Men någonting för en var.

Kommer i traditionellt morgontidningsformat: En dryg halvmeter höga och 29 cm breda sidor. Trycks på flera platser i USA för att klara distribution och skilda tidzoner i landet.

Vardagsupplagan ligger nära 600,000 exemplar. Söndagstidningen går ut i mer än en miljon ex. Söndagstidningen är uppdelad så att var och en i familjen kan börja med sina favoritnyheter och byta till sig nästa del vartefter.

I söndags räknade jag sidorna i hela New York Times.

1. Huvudtidningen med toppnyheterna i USA och världen: 26 sidor.

2. Resebilagan ”Travel” på 8 sidor har den här veckan en helsida om vad man kan se, äta, höra och uppleva i Göteborg på 36 timmar: Slottsskogen, Majorna, Kardemummaknutar, Pistol Disco, Hagabions Café…

3. Sportbilagan: Basket, baseball, hockey, gager, spelarporträtt. 10 sidor.

4. Ekonomidelen ”Business”. Skarpa analyser av bolag och myndigheter: 12 sidor.

5. Kultur & underhållning med internationell bredd: 34 sidor.

6. Trendiga ”Sunday Styles”: 18 sidor.

7. Här finns också en bokbilaga i kvällstidningsformat. Recensioner av nya böcker, särskild avdelning för deckare. Bästsäljarlistor, intervjuer, tips på udda böcker. 36 sidor. 8. Söndagsmagasinet på blankt papper med långa, ibland väl långa, reportage och intervjuer: En del politiska. Andra inte. 72 sidor.

9. På köpet får man en lyxig veckotidning med annonser om dyra klockor och väskor, skor och paradlägenheter. 152 sidor. Här har Gudrun Sjödin en helsida som ni ser här.

Så vad kostar kalaset?

Lösnummerpris för hela söndagspaketet: 6 dollar. Jadå. Man kan prenumerera och läsa New York Times på mobilen också. Det gör folk jorden runt. Fast det blir inte riktigt detsamma.

Anders H Pers