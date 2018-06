Stor ABB-order gynnar Västerås och Ludvika – elanläggningar ska byggas upp i Irak

Det är den irakiska staten, närmare bestämt energiministeriet, som står som beställare.

Irak är ett de senaste årtiondenas mest krigsdrabbade länder och är delvis förött efter årtionden av strider. Efter den senaste tidens framgångsrika offensiver mot IS har den irakiska staten dock fått möjlighet att bygga upp infrastrukturen i landet igen. En viktig del av återuppbyggnaden är att bygga upp elnätet. 15 av de 20 beställda elkraftsanläggningarna är mobila. Det är därmed anläggningar som snabbt kan sättas in just i de områden där de behövs. De övriga fem anläggningarna är stationära.

- Vi är glada över att få vara med och bidra till att stärka elnätet i Irak och stödja statens ansträngningar för att utveckla sin kraftinfrastruktur och förbättra elförsörjningen. Projekten stöttas med finansiering från den svenska regeringen, säger Johan Söderström, vd för ABB Sverige.

I pressmeddelandet talar ABB om att anläggningarna ska distribuera el med "minimal miljöpåverkan till kunder inom energi, industri, kommersiella byggnader, järnväg, kollektivtrafik och förnybar energi".

Anläggningarna ska byggas upp med delar från många olika ABB-industrier, men ABB:s svenska anläggningar är i allra högsta grad inblandade.

- Dessa projekt kommer att utföras av ABB:s globala team med nyckelprodukter från olika länder. Från Sverige kommer vi att leverera högspänningsprodukter från Ludvika, reläskydd från Västerås och vi kommer även att vara med i projektledningen, där vårt Power Grids-team i Västerås stöttar våra kolleger i Mellanöstern, säger Johan Söderström.

Några nyanställningar betyder inte ordern i Västerås och Ludvika. Däremot säkras de jobb som redan finns.

- Det är sällan så att en enskild order leder till nyanställningar, men naturligtvis är dessa och liknande framtida order viktiga för våra verksamheter.

Ordern handlar om stora summor, men det exakta ordervärdet har inte ABB gått ut med.