Dan Linders klassiker: Dumskallarnas sammansvärjning

Den som i dag kör längs Riverview Drive i Biloxi, Mississippi, befinner sig på en brusande trafikled, strax innan vägen delar sig mot Popps Ferry Road. Under slutet av 1960-talet är den här delen av Biloxi rena obygden. Grusväg, lummiga träd och syrsor i vägrenen. Redan i slutet av mars kommer hettan krypande och temperaturen närmar sig 25 grader.

Vid fyratiden på eftermiddagen den 26 mars 1969 behöver inte Biloxi-polisen mer än ett ögonkast för att förstå vad som hänt: den gröna trädgårdsslangen löper från bilens avgasrör in genom fönstret på förarsidan. Mannen vid ratten är död, anmäld försvunnen sedan januari. Efter år av paranoia och depression har han gjort sitt val. Han får aldrig uppleva segertåget av den roman han våndats över i sex år.

Loyola-universitet i Maryland, november 1976. Under ett par månader har en dam i 70-årsåldern sökt professor Walker Percy för ett möte. Han har duckat, kvinnan är okänd för honom. Men nu kommer professor Percy inte undan: damen tränger in honom på kontoret, ställer en papperslåda på skrivbordet och beordrar professorn öppna den.

”Varför ska jag göra det?” frågar professor Percy. ”Därför att det är stor litteratur”, säger damen. Hon heter Thelma Toole, har packat 400 knappt läsbara karbonkopior av ett manuskript i lådan tillsammans med foto av en ung man. Det är hennes son, John Kennedy Toole, död sedan sju år tillbaka. Självmord, ihjälgasad i bilen. Thelma Toole upprepar orden ”geni” och ”mästerverk” under 30 minuter tills Percy går med på att läsa manuskriptet.

I denna papperslåda ryms vad professor Percy kallar ”en extraordinär drummel, en galen Oliver Hardy, en fet Don Quijote […] allt i en enda varelse”.

Han heter Ignatius J Reilly, är konstant väderspänd, lever med sin mamma i New Orleans och skriver ilskna traktat om allt som gått snett med världen sedan 1500-talet.

Manuskriptet i papperslådan som Thelma Toole tagit med sig till professor Percy bär titeln "A Confederacy of Dunces", "Dumskallarnas sammansvärjning". Ignatius anser att världen konspirerar mot honom, att alla sätter sig på tvären bara för att reta honom och genera hans intellekt. I själva verket är det han som är problemet.

Thelma Toole ägnar resten av sitt liv (hon går bort 1984) åt att vårda sin avlidne sons litterära minne. John Kennedy Toole är född 1937 och uppvuxen i New Orleans. Han utbildar sig till engelsklärare och lämnar amerikanska södern för Fort Buchanan i Puerto Rico där han 25 år gammal undervisar soldaterna i litteraturhistoria. Här har han lånat en grön Halda-skrivmaskin, lämpligt för någon med författarambitioner och gott om tid att avvara.

Den 23 mars 1963 skriver John i ett brev till sin mor Thelma att han just avslutat första kapitlet på en ny roman. Att få en bok publicerad är John Kennedy Tooles dröm. Thelma hyllar honom och säger hon har alltid vetat att hon närt ett underbarn.

Boken första rader:

”En grön jägarmössa klämde ihop övre delen av huvudet, som liknade en köttig ballong. De gröna öronlapparna svämmade över av stora öron, oklippt hår och tunna borst som växte inne i själva öronen och stack ut på båda sidorna likt körriktningsvisare som pekade åt två håll samtidigt.”

(Svensk översättning: Einar Heckscher)

I sin roman "Dumskallarnas sammansvärjning" målar författaren Toole folklivet i New Orleans under tidigt 1960-tal. Vi möter för första gången Ignatius J Reilly när han väntar på sin mor utanför varuhuset D.H Holmes. Ignatius kan inte röra sig ute bland folk utan att störa sig på precis allt han ser: pöbelns brist på bildning (själv kopplar han av med Ingmar Bergmans "Nattvardsgästerna" på bio), deras brist på estetiskt omdöme och uppenbara oförmåga att se briljansen hos stora genier som han själv.

Efter avslutad militärtjänstgöring hösten 1963 kommer Toole tillbaka till hemstaden New Orleans och faller i djup depression. Arbetet med "Dumskallarnas sammansvärjning" pågår under två år och hösten 1965 skickar Toole manuskriptet till förläggaren Robert Gottlieb i New York. Sedan följer en brevväxling som leder Toole till en tidig död.

Arbetet med romanen har varit ett kraftprov men skapat absurda förhoppningar. Gottlieb är stjärnförläggaren vid tiden, har hjälpt Joseph Heller att komma i land med sin roman "Moment 22". Dessvärre blir förläggarens svar rena magpumparen för Toole. Gottlieb ger några ljusskygga komplimanger och kallar "Dumskallarnas sammansvärjning" för ”talangfull men i stort sett meningslös.”

Det här är ett mardrömsscenario. Toole inleder korrespondens med Gottlieb, ett illa förklätt försvarstal som fortsätter i åtskilliga brev under de kommande åren. Gottlieb kräver omarbetningar. Toole försvarar sina konstnärliga val. Gottlieb understryker vad han redan påpekat. Toole ifrågasätter Gottliebs allmänna omdöme. Diskussionen får snart av drag av duell.

Romanens huvudperson Ignatius J Reilly dövar stundom sitt missmod över ”det perversa tvånget att behöva arbeta” med hemlagad ostfondue. Bokens författare kräver starkare smärtlindring än så – vid 30 års ålder är John Kennedy Toole djupt alkoholiserad, depressiv och paranoid.

I januari 1969 tar han ut sitt livs besparingar, 1 500 dollar, och tillbringar två månader ute på vägarna. Han har med utsläckt hopp gömt undan manuskripthögen på en garderobshylla i sitt gamla pojkrum. Där bidar boken sin tid tills Thelma Toole tvingar Walker Percy att läsa karbonkopiorna i papperslådan hösten 1976. Professor Percy kontaktar förlaget Louisana State University Press som godtar manuskriptet under jubel.

Boken kommer ut 1980, får Pulitzer-priset 1981. Samma år som priset kommer Einar Heckschers kongeniala svenska översättning med en suverän tolkning av New Orleans-dialekten ”yat”.

"Dumskallarnas sammansvärjning" är en komisk karusellfärd, blixtrande av ögonblick från 1960-talets populärkultur, dess smaker, stanker, syltor, strippor och skimrande synvillor. Mitt i alltsammans, bland varmkorvar från Lucky Dogs och det suspekta konfektionsföretaget Levy-Byxor, släpar sig Ignatius J Reilly fram ”lufsigt och elefantlikt” mot världsordningens annalkande sammanbrott.

Dan Linder