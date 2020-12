Dan Linders klassiker: Ian Flemings Casino Royale

Namnet James Bond må vara förknippat med bilar, drinkar, vapen och kostymer av knivbladsvassa snitt, internationella äventyr, skurkar med ambition på världsherravälde och kvinnor med namn som Holly Goodhead, Pussy Galore och Vesper Lynd. Men fåglar?

I allra högsta grad. Den auktoritet som skrivit fackboken "The Birds of the West Indies" är ornitologen James Bond (1900-1989.)

I januari 1952 sitter den brittiske journalisten och forne underrättelseofficeren Ian Fleming i staden Kingston på Jamaica och letar efter ett bra namn, ”anglo-saxiskt, maskulint men ordinärt.” Här har Fleming byggt sitt semesterhus, Goldeneye. Han är 44 år, arbetar på nyhetsbyrån Reuters och har förhandlat sig till två månader semester varje år mellan januari och mars.

Vintern 1952 är han på Jamaica för att skriva en spionroman. Fleming går metodiskt tillväga med ett dagsverke på 2 000 ord. Efter sex veckor, i mars 1952, är han färdig efter att i sista stund funnit ett lämpligt namn till sin spion på omslaget till en fågelbok. Namnet är James Bond.

Jamaica har länge varit ett livsmål för Ian Fleming. Efter studier på privatskolan Eton, journalistuppdrag och några år inom den brittiska underrättelsetjänsten kommer han till Jamaica för första gången i november 1944. Det är regnperiod, allt är vått. Men Fleming skriver ändå i ett brev till sin chef, amiral Godfrey: ”När vi vunnit det här förbaskade kriget ska jag flytta hit, skriva böcker, simma i havet och ha det bra.”

Knappt ett år senare har andra världskriget tagit slut. Ian Fleming har tillbringat tiden som samverkansansvarig för underrättelsetjänsten MI6:s 200 agenter ute i världen. Själv leder han uppdrag från skrivbordet, men känner spionmaskineriet väl: fick-kameror, hemliga dokument och koder. Kollegan och fältagenten Patrick Dazel-Job är förebilden till James Bond, en man som spränger krigsfartyg, kör miniubåtar och kan åka skidor baklänges. Den sista egenskapen imponerar allra mest på den alpint ivrige Fleming.

Dazel-Job är dessutom en förstklassig gentleman, vinkännare och gourmet. Ian Fleming, vars favoritmat är äggröra till frukost, lunch och middag, låter James Bond överta valda delar av Dazel-Jobs fäbless för exklusiva och exotiska rätter. Bond bär även bomullsskjortor med kort ärm av den typ som Dazel-Job föredrar.

BOKENS FÖRSTA RADER:

”Framemot tretiden på morgonen är atmosfären på ett casino kväljande med sin odör av parfym och rök och svett.”

(Svensk översättning: Carl Sundell)

Om brittisk underrättelseverksamhet har Fleming tillräcklig kunskap för att kunna skriva en spionroman där han blandar egen erfarenhet med fiktion. Sin första roman, Casino Royale, avslutar Fleming i mars 1952, strax innan återresan till London. För att fira förvandlar sig författaren till mannen med den gyllene skrivmaskinen i form av en Royal Quiet De Luxe i begränsad upplaga. Under de kommande åren ska Fleming skriva 11 Bond-romaner och två novellsamlingar på samma guldpläterade skrivmaskin.

Casino Royale kommer ut den 5 april 1954. Kärnan i berättelsen är en verklig händelse: i början av 1940-talet är Fleming och amiral Godfrey på väg till USA. Herrarna mellanlandar i Lissabon och tillbringar en kväll på Casino Estril. Vid spelbordet upptäcker Fleming att de övriga gästerna utan undantag är tyska spioner. I fantasin föreställer sig Fleming hur en brittisk agent kommer in på casinot och ruinerar alla spelare där samtliga är utländska spioner. Dessutom plockar agenten med sig den vackra kvinnan i sällskapet. Detta scenario blir den antändande gnistan.

Boken består av tre byggstenar: casinomiljön där Bond möter den ryske superagenten Le Chiffre, den grymma tortyrscen som lämnar läsaren blåslagen och kärlekshistorien mellan Bond och den sköna Vesper Lynd. På sidan 47 i den svenska översättningen från 1955 yttrar agent 007 orden som ska bli hans standardreplik: ”Mitt namn är Bond, James Bond.”

Flemings spionroman med rejäl bladvändar-nerv får lysande recensioner. Det är rätt tidpunkt för berättelser av det här slaget – en brittisk agent som reser till jetset-miljöer är den ultimata dagdrömmen i efterkrigstidens England.

Förlaget vill ha ett nytt äventyr med James Bond. Året därpå är Fleming tillbaka i semesterhuset Goldeneye och skriver "Leva och låta dö" ("Live and Let Die") 1954 och Moonraker (med arbetstiteln "Mondays are Hell") 1955. Han säger aldrig upp sig från journalistjobbet eller veckospalten där han skriver om societetsskvaller under signaturen Atticus.

År 1961 blir James Bond stor i USA när president John F Kennedy listar romanen "From Russia with Love" som en av sina tio favoritböcker i Life Magazine. Och i samband med stigande upplagor får Fleming brev från filmproducenterna Harry Saltzman och Albert ”Cubby” Broccoli. Fleming kan tänka sig överlåta filmrättigheterna om Saltzman och Broccoli byter ut skådespelaren de valt att spela James Bond.

Den före detta fotomodellen och hamnsjåaren Sean Connery har inte gått på Eton, påpekar Fleming, dessutom är han arbetarklass och skotte.

Producenterna Saltzman och Broccoli hälsar att Connery stannar.

Första gången James Bond visar sig på bio är 1962 i filmen "Agent 007 med rätt att döda" ("Dr. No"). Om Ian Fleming är tveksam till Connery kan han vara glad över framgången. Men författaren får inte uppleva många James Bond-filmer med Connery eller hans efterträdare. I augusti 1964 avlider Fleming av en hjärtinfarkt efter golfrundan, 56 år gammal.

Samtidigt gör ornitologen James Bond en upptäckt: att världen känt honom som en brittisk agent under det senaste decenniet. Denne Bond har aldrig blivit tillfrågad angående om lånet av namn men finner sig tillrätta med sin nyvunna internationella ryktbarhet inom ett ämne fjärran från västindiska fågelarter.

Dan Linder