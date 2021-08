Dan Linders klassiker: Jean M Auels "Grottbjörnens folk"

Innan allt brister: en skälvning utmed lövträdens smala grenar, tillräcklig att skrämma fåglar på flykten. Femåriga cromagnon-flickan Ayla, som för 25 000 år sedan kring stäpplandskapet norr om Svarta havet mister sin familj i en jordbävning, kollapsar därpå av hunger. Hon påträffas vid liv av en neandertal-familj – grottbjörnens folk.

Det är inte de geologiska besvärligheterna som gör att allmänheten vid bokens lansering på svenska 1986 börjar tissla och tassla om "Grottbjörnens folk." De förmodat ångande sexscenerna drar till sig stor nyfikenhet; trägna besök på biblioteket efter skolan skvallrar om att här har minsann fler varit och gluttat. Bokryggarna har spruckit av utmattning, scenerna bläddrar praktiskt fram sig själva. Således en stor boksuccé i Sverige. Alla har läst, eller åtminstone fått de saftiga partierna själfullt återberättade i skolgårdshörnet. Vad många inte vet att andra delen, "Hästarnas dal", går ett steg längre i och med att den nu tonåriga Ayla möter Jondalar, idel muskler och ögon som blå blixtar.

Under 1980-talet kommer "Grottbjörnens" folk av Jean M. Auel som ett välkommet motgift. I Sverige är den ledande författarinnan av sex, intriger och pengar en brittisk skådespelare som bytt karriär – Jackie Collins. Med debuten "Chansen" 1981 och "Hollywoodfruar "1983 kallas hon i branschen för ”Lady Boss”, en storsäljarfabrik med dollargrön glamour och svallet från lika delar swimmingpool-vågor som champagne.

Mellan sidorna i Collins-böckerna finns gott om ”pornografi och klichéer”, enligt svenska Bibliotekstjänst. Därefter finns inte Collins att låna på biblioteken längre, rådande kvalitetskrav sätter stopp. I bokhandlarna går emellertid affärerna som vanligt, rentav lite bättre än vanligt.

Som alltid inom affärer är det tur och timing som gäller. Jean M. Auels böcker kommer nämligen till Sverige i rättan tid. Möjligen har en högproduktiv norsk-svensk författarinna röjt vägen. Margit Sandemo skriver sin 47 böcker långa romanserie "Sagan om Isfolket "som med högt blädder-värde fyller bokställen på mången mack och i åtskilliga kiosker under 1980-talet. Sandemos böcker spänner över flera hundra år, milsvida från Collins-böckernas spretande palmblad i den kaliforniska eftermiddagshettan. Kring Isfolket står en dunst av nöd, lust och regnvått vadmalstyg. Liksom Jean M. Auel går Margit Sandemo till grunden i sina efterforskningar genom att samla hyllmeter på hyllmeter på hyllmeter med information. Att som författare röra sig hemtamt i historiska miljöer med detaljkunskaper gör läsare till förtrollade tidsresenärer.

I Auels fall bildar Grottbjörnens folk en egen kategori som bokklubbarna gärna trummar ut: stenåldersromantik. Svettblänkande jägar- och samlarmuskler i det flackande skenet från facklorna i grottan… gläntande på höftskynken än hårdhänt, än ömsint. Grottbjörnens folk blir en av 1980-talets stora utländska romaner i Sverige. Inom genren finns god jordmån för en episk berättelse att växa, vilken den gör under sex (lika tjocka) böcker.

År 1986 är "Grottbjörnens folk" ett hett samtalsämne i Sverige, av litterära som politiska skäl.

Den förläggare som upptäckt boken på amerikanska marknaden och fått den översatt blir även han omtalad med tiden. Här handlar det om mordet på en svensk statsminister, polismakt och illegal avlyssning. Snart känner alla till förläggarens privatspaning och inte minst hans namn: Ebbe Carlsson.

"Grottbjörnens folk" kretsar kring unga Ayla och hennes uppväxt. Jägar- och samlarfolket rör sig över den spirande jordytan. Auels bok är en folklivsskildring ständigt till fots där karaktärerna är mer utvecklade än att kommunicera genom gutturala grottmansgrymtningar. Vi deltar i kampen för överlevnad, i strider och under hot. Utsattheten för naturens nycker, flockmentalitet, uthållighet och drivkraft, har en djupt mänsklig grundton. Mikael Mörlings svenska översättning är dessutom 538 sidor ren naturlyrik: flodens kalla vatten där vi anar sanden och stenarna, barfota som vi är. Marken är full av gröda i alla väderstreck. Jorden är ännu ung, mänskligheten likaså.

Bokens första rader:

”Det nakna barnet sprang ut från det hudtäckta vindskyddet och ner mot den steniga stranden där den lilla floden gjorde en krök.”

(Svensk översättning av Mikael Mörling.)

"Grottbjörnens folk" ("The Clan of the Cave Bear") kommer ut i amerikansk originalupplaga den 4 maj 1980. Boken stannar på försäljningslistans förstaplats i åtta månader med 800 000 sålda exemplar.

Färden till framgång för Jean M. Auel (1936-) börjar med att hon som 40-åring och uttråkad på jobbet som mellanchef på en kretskortsfirma i Portland, Oregon, drömmer sig bortom kontorslandskapets ostrongrå skimmer till vida slätter, djur på bete och flintyxans vassa bett i trädstammen.

Urkällan till Grottbjörnens folk är en 12 sidor lång novell om stenåldersflickan Ayla som Auel skriver redan 1976. Historien får eget liv, men Auel fastnar i ett stockbröte av bökigaste sort: bristen på material. Hon vet inte ett jota om stenåldern. Och att skildra ett folk i förhistorisk tid kräver mängder av fackkunskap. Detta hindrar inte författarinnan som går till ortens bibliotek och lånar samtliga böcker om stenåldern. Den 16-årige sonen är också med och kånkar ett 50-tal volymer.

Blad för blad utforskar Jean M. Auel stenålderskulturen och våra förfäder som lever i den och dör med den. Hon skriver sedan ett kortfattat sammandrag på ett par A4-sidor och lyfter upp den åtta kilo tunga skrivmaskinen av märket Smith-Corona på köksbordet. På denna plats ska författarinnan tillbringa 16 timmar per dag under ett halvårs tid. Då har hon skrivit nästan 200 000 ord, närmare 850 sidor. Nu rör det sig inte om planerna för en bok, utan en hel svit, kallad "Earth’s Children" ("Jordens barn").

Auel varvar skrivandet med forskning och fältkurser. Hon tillverkar flintyxor, använder medicinalväxter, gör upp eld i vildmarken, jagar, bygger vindskydd och finner ätbara rötter. Genom att anamma stenåldersfolkets hantverk kan hon också skildra samtliga aspekter av deras tillvaro.

Auel grundar ambitionen på erfarenhet och ett gott stycke finsk sisu, hon har påbrå från Österbotten, heter Untinen som ogift.

Grottbjörnens folk är den första boken i Auels svit om stenåldersmänniskor. Sedan 1980 följer hon alltjämt den ramhandling hon skissade fram hemma vid köksbordet, hela sträckan fram till sjätte boken ("De målade grottornas land", 2011), 45 miljoner sålda exemplar senare.

Likt sina romanfigurer är författarinnan en jägare och samlare, fångar och lagrar små detaljer och stora sammanhang i ett landskap av lägereldar. Grottbjörnens folk är ett ypperligt exempel på vad bokbranschen kallar ”world-building”, att skapa en värld och låta läsare ströva i sällskap med karaktärer. Mellan pärmarna i sin serie fulländar Jean M. Auel en förhistorisk fabel för mången kommande generation i vandringen mot förestående istid.

Dan Linder