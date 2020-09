Dan Linders klassiker: Virginia Woolfs "Orlando"

”En författares vilostund” kallar Virginia Woolf den historiska biografi hon förbereder hösten 1927 om en ädling som vandrar genom tiden under 300 år.

Arbetsrummet på 52 Tavistock Square i London är gemytligt i sin stillhet: en länstol, omsvept av en grön pläd och en träskiva att lägga i knäet som skrivbord. Ett eget rum där reservoarpennans skarpa stålspets leder bläckdropparna till papperet, bokstav för bokstav.

Avbrott i rutinerna kan leda till den tjocka molnbank som förgiftar sinnet. Kvinnan i rummet vet hur det känns, redan som liten ligger hon till sängs i förkrossande depressioner. Mörkermolnen passerar förhoppningsvis inom en vecka. Så har hon levt hela sitt liv, författarinnan Virginia Woolf.

Det är på 52 Tavistock Square hon bor och arbetar tillsammans med sin man, Leonard. Paret driver tryckeriet Hogarth Press i källaren. Virginia är född in i det brittiska kulturetablissemanget där fadern Leslie Stephen är mångårig redaktör för Dictionary of National Biography och systern Vanessa är konstnär.

Kring paret Woolf (de gifter sig 1912) vimlar högljudda flockar av konstnärer. Själv är Virginia litterär stjärna efter romanerna "Mrs Dalloway" (1923) och "Mot fyren" (1927).

Tidigt på hösten 1927 ändrar Virginia Woolf sina planer. Under andra omständigheter utgör sådana impulser ofta risk att falla i depression. Men hon besitter en varm kraft i kroppen och hjärtat dunkar förtroligt. Hon förkastar skisserna till sitt litteraturhistoriska arbete "Phases of Fiction", även till den påbörjade romanen "The Wanes". Något större hägrar.

Virginia har en affär av det slag hennes vänner betecknar som ”pikant”: en annan kvinna, även hon gift. Relationen har pågått under fem år i en strömvirvel av åtrå och ömsesidig intellektuell beundran, mestadels via brev.

Kvinnan är Vita Sackville-West, poet och adelsdam. Vita skildrar deras första möte i ett brev till sin man, diplomaten Harold Nicholson: ”Jag rent ut sagt avgudar Virginia Woolf och det skulle du också ha gjort. […] Hon är totalt okonstlad. Hon klär sig gräsligt. Jag har sällan blivit så betagen av någon.”

Om Vita skriver Virginia: ”Inte särskilt i min stränga smak – grann, mustaschprydd, med färger som en papegoja med aristokratins smidiga grace men utan konstnärens kraft.”

Vitas intellekt imponerar på författarinnan: ”Vita har en hjärna som en välfylld, skum vind.”

De båda kvinnornas förbindelse fortsätter under nästan 20 år med respektive makes vetskap. Det är kärleken till Vita som gör att Virginia vågar ändra sina planer. Vilostunden hon ser framför sig resulterar i ett av litteraturhistoriens mest fantasifullt medryckande experiment.

Ursprungsidén är att skriva en historisk biografi med fiktiva inslag, baserad på Vitas släktbakgrund. Virginia tänker sig en ung adelsman till huvudperson som vandrar genom seklerna, evigt ung… och som dessutom växlar mellan man och kvinna.

Den 7 oktober 1928 skriver Virginia bokens titel högst upp på ett ark: ”Orlando – en biografi.” Slussportarna står öppna och berättelsen flödar fram med våldsam fart.

Skildringen av Orlando i 1500-talets England och livet på familjegodset (en slottsegendom med 365 sovrum och 12 trappor) innehåller djärv erotisk energi. Orlando träffar ryska Sascha, förälskar sig i henne, för att nästa morgon vakna som fullt utvecklad kvinna. Orlando inser att kön likväl som kläder är fullt utbytbara.

Författarinnan flätar samman fakta och fiktion, till exempel den skridskotur Orlando och Sascha ger sig ut på vid The Frost Fair. Londons improviserade marknadsplats för handel, musik och dans på bottenfrusna Themsen under 1608 års köldknäpp (”The Great Frost”) har verkligen existerat, bland annat besökt av dåvarande drottning Elizabeth I.

Bokens fösta rader:

”Han – för det kunde inte vara minsta tvivel om hans kön, även om tidens mode gjorde en del för att dölja det – var sysselsatt med att hugga efter ett moriskt huvud som hängde ner från takbjälkarna.”

Svensk översättning: Margareta Ekström.

Virginia Woolf avslutar arbetet med Orlando klockan ett på natten den 17 mars 1928. Vid samma tidpunkt ändar bokens huvudperson sin 300-åriga färd när dåtiden hinner ifatt nutiden. ”En författares vilostund”, som Virginia kallat sin skapar-seans, har förflutit med en glödande intensitet under ett halvårs tid. En tät väv för läsaren att bemästra, lika delar lärdom och lusta med en legion av konst- och litteraturhistoriska referenser.

Redan den 22 mars 1928, fem dagar senare, uttrycker Virginia sin oro för boken. Är den ett förvuxet experiment som lätt faller mellan stolarna eller bara ett harmlöst skämt mellan två älskande? Tvivlen kryllar: trycka eller inte? Maken Leonard läser manuskriptet och hänförs.

"Orlando" kommer ut på Hogarth Press den 11 oktober 1928. Samma morgon får Vita Sackville-West sitt första getskinns-doftande exemplar färskt från tryckeriet. Boken är tillägnad henne. Orlando blir Virginia Woolfs hittills största försäljningssuccé med 6 000 exemplar på knappt två månader… och nya upplagor följer snart varandra i spåren.

Vita ska leva 30 år till som generös mecenat för nyetablerade konstnärer och författare. Men Virginia Woolfs depressionsmoln skymmer sikten för tillvaron och skyarna svartnar. En dag i mars 1941, vid Ouses vårflodsvilda strandbrink, stoppar Virginia två stenar i kappfickorna. Hon träder ner i vattnet och låter underströmmarna äta henne levande, 59 år gammal.

Orlandos färd pågår alltjämt, att upptäcka för kommande generationer av läsare, oberoende av tidens gång. Alltid ung, alltid på väg. Alltid redo för den obegänsat tidlösa kärleken.

Dan Linder