Daniel Nordström: Alla har rätt att känna sig stolta

VLT står för demokrati, yttrandefrihet och alla människors lika värde. Därför är det också en självklarhet för VLT att vara en del av Pride i Västerås.

Under de senaste åren har VLT färgat tidningsloggan i regnbågsfärger under Prideveckan i Västerås. Detta år är givetvis inget undantag. Faktum är att det för varje år som går, tyvärr, är ännu viktigare att just stå upp för alla människors lika värde.

Vi lever i en tid när hat och hot ökar, inte minst i sociala medier. Personer förföljs, hotas och hånas på grund av sitt ursprung, sitt utseende, sin politiska övertygelse, sina åsikter och på grund av sin sexuella läggning.

Även Pride-rörelsen har blivit omdiskuterad under senare år. Somliga, inte minst personer långt ut på den högerpolitiska skalan, hävdar att Pride framför allt är en politisk rörelse.

Men, frågan att just stå upp för alla människors lika värde borde aldrig någonsin kunna bli en partipolitisk fråga.

Alla människors lika värde är och bör vara en självklar fråga, oavsett politisk tillhörighet.

Studier har visat att homo-, bisexuella, transpersoner och queera, det vill säga hbtq-personer, är särskilt utsatta för diskriminering, hot, hat och våld.

Till följd av kränkande bemötande har många unga hbtq-personer betydligt sämre hälsa än den övriga befolkningen. Antalet självmordsförsök är också högre än hos heterosexuella ungdomar.

Detta är givetvis någonting som samhället måste ta på stort allvar – och som vi alla också enskilt måste ta på stort allvar.

Priderörelsen står för inkludering och stolthet. Alla människor bör ha rätt att känna sig stolt över den person man är, oavsett ursprung eller sexuell läggning.

Därför är vi på VLT också stolta över att även detta år färga vår logga i regnbågsfärger under Pride i Västerås.

Det är ingen politisk manifestation från VLT:s sida.

Det är en självklarhet.