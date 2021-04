Daniel Nordström: Aprilskämten har spelat ut sin roll

Anmäl text- och faktafel

VLT hade inget aprilskämt i fjol heller. Även då, för ett år sedan, skrev jag en krönika och förklarade varför.

I den krönikan skrev jag så här:

"Jag tror att de allra flesta uppskattar skämt, när de är bra. Men det är i normala tider. Just nu är emellertid ingenting som det brukar vara. Vi hade börjat planera för ett aprilskämt i VLT även i år, men vi har avbrutit det arbetet och beslutat oss för att inte publicera något aprilskämt i år.

Det är helt enkelt inte läge att skämta i de tider som råder just nu. För oss på VLT är det så mycket viktigare att lägga all kraft på att göra just trovärdig och samhällsviktig journalistik inte minst om den sjukdom, oro och kris coronaviruset för med sig."

Ju mer jag har tänkt över beslutet att inte publicera aprilskämt i VLT desto bättre har det landat hos mig – och det beror inte enbart på den pandemi som ännu pågår.

I en tid när samhällsdebatten till stor del har spårat ur, när falsarier och konspirationer sprids på nätet och där ansvarstagande mediers trovärdighet är viktigare än någonsin är det också enormt viktigt att det alltid går att lita på det som står i VLT. Så måste det vara även den 1 april.

Det argument jag för fram, om vikten av mediers trovärdighet och att publiken alltid måste kunna lita på journalistik, är långt ifrån ett unikt resonemang. Många andra utgivare har för länge sedan slutat med aprilskämt inte minst av dessa anledningar.

För några år sedan hade jag däremot en annan inställning. 2017 sade jag till exempel så här till Dagens Media:

– Jag tycker att aprilskämt fortfarande fyller en funktion och att det kan vara roligt om våra läsare får dra på smilbanden. Men det är viktigt att man inte gör allt för allvarliga ämnen till aprilskämt, utan det ska vara roligt. Och att man inte väljer ett skämt som ligger i gränslandet.

Men, det har hänt mycket på tre år. Även om jag i grunden uppskattar skämt lika mycket som tidigare är det fortsatt helt enkelt inte läge att publicera aprilskämt. Därför finner du heller inget skämt i VLT i dag – och inte heller om ett år om jag ännu är kvar som utgivare då.

Aprilskämt har annars en lång tradition, inte minst i medierna. Redan för över 100 år sedan skämtades det i medierna, vilket jag skrev om redan i min krönika för ett år sedan. VLT:s aprilskämt från 2004, då dåvarande reportern Johan Kretz iklädde sig rollen som far till flera olika nyfödda barn på VLT:s familjesidor, är förmodligen också det roligaste skämt som VLT någonsin har publicerat. Just det skämtet återanvände och förädlade Västerbottens-Kuriren för övrigt sex år senare.

Men, tiderna förändras.

År 2021 har aprilskämten i medier, enligt min mening, spelat ut sin roll.

Det känns aningen trist, men ett mediums trovärdighet måste alltid komma först. I tider när falsarier sprids på nätet har det aldrig varit viktigare med trovärdiga medier som tar ansvar för sina publiceringar.