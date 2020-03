Daniel Nordström: Därför berättar vi om corona – för våra prenumeranter

Läs hans blogginlägg i texten nedanför:

Första coronafallen i Västmanland – vi håller fast vid strategin

"I dag, onsdag, bekräftades de första coronafallen i Västmanland, en nyhet som P4 Västmanland var först med. VLT har under eftermiddagen också berättat att företagsgalan Guldstänk har ställts in och att Västerås IK:s match i kväll till slut spelas inför publik. Somliga kräver att artiklarna om coronaviruset ska vara öppna. Men, jag finner ingen anledning att ändra VLT:s strategi.

Redan innan de första coronafallen i Västmanland bekräftades har ett antal personer hört av sig till VLT och påtalat att de finner det både märkligt och osmakligt att artiklarna om det aggressiva viruset ligger bakom Plus, det vill säga att de endast är tillgängliga för VLT:s prenumeranter. Ett antal andra medier, till exempel The Local, Dagens Nyheter och Norrbottens-Kuriren har också gått ut med att alla artiklar om corona kommer att vara öppna för även de som inte är prenumeranter. Det är inte märkligt i sig. Varje redaktion och dess utgivare fattar förstås sina självständiga beslut.

Trots att viruset nu har kommit även till Västmanland, något som för övrigt endast var en tidsfråga, finner jag ingen anledning att ändra VLT:s strategi. Våra artiklar om corona ligger fortsatt bakom Plus. Undantaget är livesändningar från de pressträffar som till exempel Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, bjöd in till i dag. Dessa sändningar, som är möjliga genom ett samarbete med Expressen, är öppna. Ett annat undantag från Plus i vår strategi är så kallade VMA, det vill säga krisinformation i form av viktiga meddelanden till allmänheten.

Varför är då inte VLT:s artiklar om corona öppna? Som svar kan jag mer eller mindre kopiera det inlägg jag skrev när skogsbränderna härjade som värst i Västmanland. Då rådde nämligen ungefär samma diskussion som nu om låsta artiklar. I det inlägget skrev jag detta: ”Vi är ett kommersiellt företag, vilket innebär att vi är helt beroende av prenumerations- och annonsintäkter för att finansiera den samhällsviktiga journalistiken. Utan finansiering finns heller ingen samhällsviktig journalistik. Så enkelt är det. För mig är det därför självklart att journalistik inte alltid är gratis – inte ens när liknande allvarliga händelser inträffar. Dessutom kan den som inte vill betala – och är aktiv – läsa artiklarna gratis. De ligger nämligen öppna första timmen.” Även nu är alla våra publicerade artiklar på vlt.se öppna första timmen. Vi har dessutom just nu en kampanj med ett mycket bra erbjudande för den som ännu inte är Plus-kund.

Rapporteringen om coronaviruset är givetvis samhällsnyttig information, men majoriteten av vår journalistik är just samhällsnyttig information. UNT i Uppsala håller, precis som VLT, fast vid sin strategi. UNT:s publisher och ansvarige utgivare Kalle Sandhammar säger detta till Dagens Media: – Vi skriver i första hand för våra prenumeranter, och i samma sociala nätverk kan man se betalande läsare som frågar varför andra ska läsa gratis i stället för att vara med och möjliggöra den lokala journalistiken. Det är en intressant diskussion. Sandhammar uttalar sig klokt. Jag är helt enig med honom.

Även om det finns högröstade personer som står fast vid att VLT och andra medier bör ha all journalistik om corona öppen för alla, noterar jag också att allt fler i sociala medier både förstår och försvarar strategin att ta betalt för journalistik, en strategi som egentligen är självklar. Journalistik kräver givetvis, precis som alla andra kommersiella verksamheter, finansiering. Utan finansiering finns inte heller samhällsnyttig journalistik. Mer komplicerat än så är det faktiskt inte"