Daniel Nordström: Därför slutar vi dela ut VLT gratis på torsdagar

Under ett antal år har VLT delats ut gratis på torsdagar till alla hushåll i Västerås med omnejd. Den 19 december kommer den sista totalutdelningen. Därefter är det slut med det. Istället lanserar vi en ny produkt, gratistidningen VLT Stadsliv, som har premiär i februari.

Anledningen till förändringen är enkel. Vi vill gynna våra trogna prenumeranter. På alla tidningsredaktioner runt om i landet – inte minst VLT – har det under de senaste åren skett stora förändringar, inte minst genom digitala satsningar. Den har effekt. VLT ser nu en ökning i antalet läsarintäkter. När vi nu närmar oss slutet på året kan vi börja summera och vi kan konstatera att vi glädjande nog ligger långt över budget för läsarintäkter under 2019 – och vi har dessutom i rena pengar fler läsarintäkter under 2019 jämfört med 2018.

Vi har dessutom nyligen genomfört en läsarundersökning där omkring 1 700 svarade. Jag är mycket tacksam över det engagemanget. Tack vare alla svar har vi fått goda insikter om hur läsarna upplever oss. Läsarnas bedömning är att VLT är nära och trovärdig, men läsarna önskar också mer journalistik som går på djupet och även inspirerar läsarna ännu mer. Många läsare önskar också ännu fler lokala nyheter. Detta har vi tagit till oss och vi kommer att fortsätta att jobba hårt för att uppfylla det våra läsare önskar.

Vi värnar våra prenumeranter. 90 procent av allt material på vlt.se är låst för våra kunder. Tidningen ska förstås också vara för våra betalande kunder. Därför slutar vi med att ge bort torsdagstidningarna gratis till icke betalande kunder. Istället lanserar vi en gratistidning i februari. Den har namnet VLT Stadsliv och kommer ut tio gånger per år med start i februari.

Maria Björkman är utsedd till redaktör och ansvarig utgivare för vår gratistidning. VLT Stadsliv är en produkt från VLT, men den kommer att ha ett annat tilltal än huvudtidningen. Den kommer inte att vara nyhetsbetonad, utan mer reportagebetonad och spegla Västerås på ett nytt och sätt. Det är en premiär att se fram emot. En inspirerande premiär.

Jag är enormt tacksam över alla våra trogna kunder, för alla nya kunder och för det engagemang som finns hos er alla. Ni som ännu inte är kunder hos VLT är varmt välkomna till oss.