Daniel Nordström: Den som kritiserar Public Service förstår inte demokratins värde

I grunden är det förmodligen både nyttigt och naturligt att Public Service diskuteras. Bör det till exempel vara tre bolag som i dag? Går det att effektivisera och endast ha ett bolag som är fallet i till exempel Finland, detta med oförändrad journalistisk styrka?

Det handlar trots allt om stora pengar. Public Service-bolagen får tillsammans cirka 8,5 miljarder kronor per år via skattepengar. Radio- och tv-avgiften ersattes den 1 januari 2019 med en public service-avgift som betalas av alla skattepliktiga över 18 år som har en beskattningsbar förvärvsinkomst. Avgiften för inkomståret 2020 är högst 1 347 kronor per person.

Är det värt pengarna? Mitt tveklösa svar är ja. Vi behöver ett starkt och oberoende Public Service. Ett Public Service som försvagas är ingenting annat än ett allvarligt hot mot demokratin – och det säger jag som är en av många publicister från den kommersiella mediesidan som tidigare har kritiserat och ifrågasatt Public Service.

Min och många andra tidningschefers kritik handlade om Public Services roll och det faktum att Sveriges Radio och Sveriges Television i många fall byggde skrivna texter på sina öppna sajter på tidningarnas nyheter, samtidigt som tidningarna allt mer låste sina sajter. Men, den diskussionen är numera passé. Jag upplever inte att den problematiken finns på samma sätt numera – och den diskussionen är också oerhört medieintern och rätt så ointressant för den breda allmänheten, inte minst med tanke på den oroande och breda attacken som just nu pågår mot Public Service.

"När försöket att i grundlag trygga ett oberoende SVT, SR och UR sänktes, så har också de politiska skiljelinjerna skärpts. Den eskalerande striden riskerar att försvaga public service", konstaterar tidigare vd:n för TV4 och numera mediedebattören Jan Scherman i en krönika i Dagens Media för ett par veckor sedan.

Ett hårresande uttalande från en politiker som uppenbarligen inte har förstått journalistikens roll.

Public Service får främst kritik från Sverigedemokraternas, Moderaternas och Kristdemokraternas anhängare. Public Service anklagas för att vara vänstervridet, en anklagelse som är långt ifrån ny. Den fanns nämligen redan på 1960-talet. Allra längst har Linus Bylund, SD:s representant i Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR som förvaltar aktierna i de tre Public Service-bolagen, gått. I en intervju i tidningen Fokus säger Bylund att "partiska journalister" bör straffas genom löneavdrag eller genom att få sparken, vilket är ett hårresande uttalande från en politiker som uppenbarligen varken har förstått hur seriösa journalister arbetar eller journalistikens roll.

Somliga kämpar med andra ord fortsatt hårt för att stämpla Public Service som vänstervridet, en svepande kritik som Public Service knappast är ensamt om att drabbas av. Sådan ogrundad kritik får nämligen även VLT och andra kommersiella medier dagligen från vissa kretsar. Men finns det då någon grund för kritiken när det gäller Public Service. Lars Nord, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, säger till TT att kritiken mot att Public Service skulle vara vänstervridet i stort saknar grund.

Inte minst under den pågående pandemin har Public Service visat sin oumbärliga roll. Jag kan också bara som exempel nämna utblickarna i omvärlden genom skickliga korrespondenter, den sakliga journalistiken, den viktiga samhällsdebatten, kulturutbudet, utbildningen, underhållningen. Vad sker om allt detta viktiga försvagas?

Public Service är helt enkelt omistligt för demokratin i Sverige. Jag tror tyvärr att det är så enkelt att den som inte förstår värdet av Public Service inte heller fullt ut förstår demokratins värde.

TRE HETA

Adrian Jonsson Jos. Den 22-årige västeråsaren hyllades av juryn i tv-programmet Idol och gav honom en biljett vidare i tävlingen. Jonsson Jos tackade nej för att inte formas av Idols koncept. Respekt.

Anders Lif. Journalist, författare och Västeråsprofil. Nu belönas han med Region Västmanlands hedersgåva för sitt lokalhistoriska författarskap. Mycket välförtjänt.

Sofia Engström. Hockeystjärnan och landslagsbacken från Surahammar har nyligen inlett sin andra säsong med Modo – och sin totalt 14:e raka säsong i SDHL.

CITATET

Att ge sig på Public Service är bara ett första steg för de politiker som vill styra medierna.

Sveriges Radios vd Cilla Benkö i en artikel på DN Debatt i maj 2019.