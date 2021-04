Daniel Nordström: Jag glömmer aldrig mötet med Gryningspyromanen

Anmäl text- och faktafel

Ulf Borgström är 57 år gammal och har sedan tonåren varit känd av polisen, som det brukar heta. Han går under öknamnet Gryningspyromanen, ett epitet som han för övrigt inte har någonting emot. Han använder till och med ordet Gryningspyromanen i sin personliga mejladress.

Han misstänks för över 200 bränder, men har bara dömts för några få av dessa. Trots det har han tillbringat många år i fängelse. I måndags släpptes han från sitt senaste fängelsestraff. Bara några timmar senare greps han på nytt, eftersom han vägrade att använda fotboja. I onsdags kunde VLT som första tidning berätta att han nu åter är i fängelse.

Det är på den vägen historien om Ulf Borgström lär fortsätta. Redan när han släpptes i måndags bedömdes risken för återfall som hög. Han bedöms vara tillräckligt frisk för att inte dömas till vård, men han är uppenbarligen också för farlig för att röra sig ute i samhället. Någonstans finns det ett systemfel i rättssamhället här, det samhälle som Ulf Borgström inte vill vara en del av. Han vill bara vara i fred, utan lagar och regler – och om någon stör det hämnas han. Brutalt.

I november 2016 träffade jag Gryningspyromanen, detta i samband med att vår tidigare reporter Susanna Ahnlund gjorde en intervju med honom. Med under intervjun satt också tidigare lokalpolisområdeschefen Per Ågren, mannen som nu har lämnat Västmanland – men som verkligen gjorde allt för att ge Ulf Borgström en ärlig chans när han valde att bosätta sig i länet det året.

Per Ågren gav Ulf Borgström enormt mycket tid, kanske också orimligt mycket tid av sitt jobb och sin fritid. Det engagemang Per Ågren visade var imponerande, men jag förmodar att det inte uppskattades av alla inom rättsväsendet.

Under intervjuns gång var det inledningsvis svårt att förstå att mannen som satt mittemot oss är en av landets värsta brottslingar. Ulf Borgström är intelligent, vältalig och stundtals så humoristisk att han skulle kunna vara stand up-komiker.

Men under allt detta finns också det djupa mörkret från en trasig barndom och det evigt malande hatet mot samhället. Att Ulf Borgström valt att hämnas på samhället med just bränder är ingen slump. Han vet nämligen mycket väl att just bränder är svåra att utreda och att de kostar samhället både stora resurser och enorma summor pengar.

Ulf Borgström vill helst bara vara ifred, röka på och leva utanför lagen. Problemet är att ingen människa kan vara laglös. Problemet är också att Ulf Borgström inte accepterar att det är så. Han sitter till och med hellre i fängelse än att använda fotboja.

"Med en lägre tröskel hade en figur som Borgström gått att hållas inlåst på en rättspsykiatrisk klinik tills han bedömts vara frisk. Sannolikt hade han aldrig släppts.

Men rädslan för att framstå som för mjuka fick politikerna att skriva om en lag som hade kunnat användas till att sätta stopp för Gryningspyromanen.

Även så kan en paradox se ut", skriver Oisín Cantwell i Aftonbladet.

Exakt så är det.

Tre heta

Julia Qiu

Hon vann Region Västmanlands skrivtävling Novell 2020 í fjol. Nu sitter hon själv med i juryn och beslutar vem som blir årets vinnare.

Peter Westerlund

Västeråsaren är en fantastiskt skicklig violinbyggare och har också tidigare varit nominerad till Årets västmanlänning. Nu är han på nytt inbjuden till slottet. En kunglig medalj väntar.

Majvor Berggren

Majvor, från Virsbo, är igelkottarnas bästa vän. När hyresvärden förbjöd henne att mata djuren på uteplatsen tog hon strid – och vann.

Citatet

Det hat som hjärtat bär inunder låtsat lugn, det brinner dolt och tyst, men bränner som en ugn.

Pierre Corneille (1606–1684), fransk skald.