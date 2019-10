Daniel Nordström: Välkommen till det pågående samtalet i VLT:s livechatt

Anmäl text- och faktafel

”Stort tack för alla frågor och synpunkter som hittills har kommit in. Ni är alltid lika välkomna med era tankar, er kritik och ert beröm. Vi är redo att svara.” skriver han på sin blogg.

Han fortsätter:

”I samband med att livechatten lanserades i måndags skrev jag en krönika där jag närmare förklarar syftet med den. Sedan dess har också frågorna, kommentarerna och synpunkterna kommit in via chatten. Vi, det vill säga jag, redaktionschefen Pasi Hiirikoski och våra deskredaktörer vid VLT:s digitala desk svarar på frågorna och jag är mycket glad över att vi nu har lanserat ännu ett forum där vi kan diskutera med våra engagerade läsare. Läs gärna frågorna och svaren – och välkommen in i samtalet med dina synpunkter.”

