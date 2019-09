Daniel Nordström: Välkomna till vår nya livechatt på vlt.se

Anmäl text- och faktafel

Den kommer att vara öppen måndag-fredag klockan 08.00-23.00. Här kan du ställa dina frågor, föra fram dina synpunkter och läsa vad andra som följer vlt.se tycker. Här hittar du chatten.

Idén kommer från Norran i Skellefteå och den tid när Anette Novak var chefredaktör för tidningen, åren 2009 till 2012. Under de närmare tio år som gått sedan Norran införde sin livechatt har det naturligtvis hänt oerhört mycket, inte minst i medieutvecklingen. Det finns dessutom redan sedan tidigare många kontaktvägar till VLT och, precis som jag sagt många gånger förut, är jag enormt tacksam över att VLT har så aktiva läsare. Jag har förmånen att prata med läsare exakt varje dag. Oavsett om läsaren väljer att ringa, skriva vanliga brev i pappersform, skicka e-post antingen via [email protected] eller till någon av oss som jobbar på tidningen, kontakta oss via sociala medier och så vidare är vi lika tacksamma över den ständiga kontakten med våra läsare. Det är helt avgörande för oss att höra vad ni tycker och tänker.

Nu öppnar vi ytterligare ett forum, den livechatt som kommer att vara igång via vlt.se varje vardag mellan 08.00 och 23.00. Chatten kommer att vara förhandsmodererad. Det innebär att inlägg som är oseriösa eller håller allmänt låg debattnivå inte kommer att publiceras. Kritik är givetvis lika välkommet som beröm, men inläggen ska – precis som i våra andra forum – vara sakliga och seriösa. När jag skriver detta hör jag redan någon ropa ”censur”. Men det är inte vad det handlar om, vilket jag vet att de allra flesta vet. VLT står alltid upp för yttrandefriheten och demokratin, men vi står också upp för pressetiken och en sund och seriös debatt. Alla har rätt till sina åsikter. Det innebär förstås inte att exakt vad som helst får uttryckas i våra forum.

Vi som kommer att svara på läsarnas frågor och synpunkter är framför allt jag i egenskap av chefredaktör och ansvarig utgivare, redaktionschefen Pasi Hiirikoski samt våra deskredaktörer som arbetar med våra digitala publiceringar. Syftet med chatten är att den ska vara en service till dig som följer och läser VLT. Därför är du varmt välkommen att höra av dig via vår chatt. Välkommen med din kritik eller ditt beröm. Välkommen att ställa dina frågor kring aktuella publiceringar och utgivarbeslut, till exempel om varför vi publicerar namn och bild ibland och ibland inte. Välkommen att ställa dina frågor kring hur vår sajt eller app fungerar. Välkommen att ställa exakt den fråga, eller föra fram den synpunkt, du vill. I dag klockan 08.00 öppnar livechatten.