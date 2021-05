Daniel Nordström: VLT:s läsare har rätt att veta vilka nazisterna är

Anmäl text- och faktafel

Nazisterna och den ideologi de står för är ett hot mot vårt demokratiska samhälle. Skrämsel, hot, hat och våld är ett välkänt nazistiskt arbetssätt – allt i syfte att skrämma meningsmotståndare till tystnad.

I januari i år utsattes VLT för ett allvarligt hot. Nationella bombgruppen kallades till redaktionen. Området runt VLT-huset spärrades av. Det som befarades vara ett farligt föremål visade sig till slut vara ofarligt. Ett skriftligt hot mot VLT fanns också bifogat.

Ingen har ännu har gripits för hotet, men det fanns utan tvekan nazistiska kopplingar till det, även om jag väljer att inte gå in på några ytterligare detaljer om hotets utformning. Även om det misstänkta föremålet visade sig vara ofarligt var hotet ett allvarligt övergrepp mot demokratin.

Dagen efter hotet skrev jag en krönika i VLT. Jag skrev bland annat. "Syftet med hotet var att skrämma oss och motverka demokratin. VLT låter sig aldrig skrämmas till tystnad."

Med tanke på detta hot och VLT:s starka historia att stå upp just för demokratin och mot antidemokratiska krafter är den granskning vi nu inleder extra viktig för oss. VLT stod nämligen upp mot nazismen redan under andra världskriget. Under andra världskriget fanns tyskvänliga strömmar även i Sverige. Tysk propaganda spreds. Den brittiska legionen i Sverige startade vid krigsutbrottet 1939 sitt svenskspråkiga veckoblad ”Nyheter från Storbritannien” som en motkraft.

Inledningsvis trycktes den förbjudna tidningen på ett mindre boktryckeri i Stockholm. När kapaciteten blev för liten fick familjen Pers, som då ägde VLT, frågan om tryckeriuppdraget. Familjen tackade ja, trots de allvarliga hot familjen utsattes för av nazistvänliga krafter.

Familjen Pers publicistiska mod inspirerar oss på VLT än i dag. VLT står just upp för demokrati, yttrandefrihet och alla människors lika värde.

Vad vill då nazisterna?

På sin sajt uttrycker Nordiska motståndsrörelsen sin politiska ideologi så här: "Omedelbart stoppa massinvandringen. Repatriering av merparten av alla som inte är etniska nordeuropéer eller närbesläktade folkslag ska inledas så fort som möjligt."

I den politiska ideologin uttrycks också att ”yttrandefriheten ska vara omfattande”, samtidigt anser rörelsen även ”att vår massmedia ska ägas av medborgare i det nya Norden. Utländsk såväl som inhemsk media som agerar folkfientligt ska kunna förbjudas.”

Så var det med den synen på yttrandefrihet.

Vidare pratar rörelsen ofta om ”folkförrädare”. Många av oss journalister i traditionella medier brukar räknas till den skaran. ”En folkdomstol ska upprättas med syfte att pröva de svåra fallen av folkförräderi”, skriver rörelsen på sin sajt.

Det långsiktiga målet för nazistiska Nordiska motståndsrörelsen är också att ”med alla tillgängliga medel, på lång sikt, verka för att återta makten från den globala sionistiska elit som ekonomiskt och rent militärt ockuperat större delen av vår värld.”

Det är människor som har denna världsbild som VLT granskar de närmaste dagarna. Vi berättar om deras bakgrund och vad de står för.

Mitt beslut, i egenskap av chefredaktör och ansvarig utgivare, är att publicera namn och bild på ett antal framträdande företrädare inom den nazistiska rörelsen i Västmanland. VLT:s läsare har rätt att veta vilka de är.

Varför publicerar VLT då inte namn på alla nazister som omnämns i granskningen. Svaret är att det handlar om sedvanliga pressetiska bedömningar. Somliga, som är mer ledande publicerar vi namn på. Personer, vars namn inte är av lika uppenbart allmänintresse, anonymiseras.