Daniel Svensson ställdes mot eliten i Falsterbo – nöjd med prestationen: ”Bara ta mig hem och fila”

Förra söndagen lyckades Strömsholms Daniel Svensson att knipa en tredjeplats i finalen av prestigefyllda 7 star spring tour.

Detta betydde att Svensson kvalificerade sig för de femstjärniga internationella klasserna i Falsterbo som pågick mellan torsdag till söndag.

I de högklassiga tävlingarna blev det inga framskjutna placeringar då han som bäst slutade på 17:e plats i Stiftelsen Falsterbo Horse Show Pris samt Agria Trophy.

Efter ett intensivt tävlande når Sporten Strömsholmsryttaren när han är på väg hemåt.

Hur skulle du summera dina tävlingar i Falsterbo?

– Det gick väldigt bra första helgen när jag kvalade in till de här tävlingarna. Sedan var första tävlingen (av de femstjärniga) bra för mig också. Då var vi felfria men sedan blev det något nedslag i varje tävling, lite stolpe ut, säger Daniel Svensson.

Han fortsätter:

– Men det kändes bra, det var små marginaler och detaljer. Så jag behöver bara ta mig hem och fila lite på det.

Även om han tyckte det var tråkigt med att ha marginalerna emot sig så var han nöjd med att lyckas kvala in. Det var det stora målet på förhand.

– Jag är egentligen nöjd att vi kan kvala in det kanske tar något år innan man kan konkurrera på högsta nivå. Kvalet där förra helgen var det stora, det var en serie som gått hela året där vi samlat in poäng. Målet var att bli topp fyra och ta sig in vilket jag gjorde.

Senast Daniel Svensson tävlade på den här nivån var för cirka tre år sedan. Vilket beror på att han utbildar hästar och sedan säljer dem vidare.

– För mig handlar det om att bygga upp hästar och se hur långt man kan ta dem. Det var väl tre år sen man senast tävlade på den här nivån. Nu har jag utbildat den här hästen (Khan v/d Donkhoeve) väldigt bra men den är bara nio år och har inte varit här tidigare.

Förutom att tävla med Khan v/d Donkhoeve lånade Daniel Svensson även in hästarna Bailacolle Z och Hatshie för de något lägre klasserna.

Vad var väntar härnäst för dig?

– Den här serien är slut i och med detta. Nu blir det SM om två veckor. Så jag ska ladda om för det och tanken är att köra någon internationell tävling i höst, säger Daniel Svensson.

Daniel Svenssons resultat i tävlingarna

Stiftelsen Falsterbo Horse Show Pris: Hatshie, 17:e plats

Qualifier for the Longines Grand Prix: Khan v/d Donkhoeve, 37:e plats

Stiftelsen Falsterbo Horse Show Pris: Hatshie, 25:e plats

Agria Trophy: Bailacolle Z, 17:e plats

Runsten Equestrian Trophy: Khan v/d Donkhoeve, 34:e