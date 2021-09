Därför är Tillbergaleden plötsligt avstängd

Anmäl text- och faktafel

Korsningen Tillbergaleden-Österleden har ofta förekommit i nyhetsrapporteringen.

– Det där är ingen rolig korsning, sammanfattar Patrik Ulff, projektledare på Västerås stad.

Bygget ska pågå november ut, om inga förseningar inträffar.

– Cirkulationsplatsen blir i vilket fall som helst klart före årsskiftet, säger projektledaren Patrik Ulff.

Under bygget tiden är trafiken omdirigerad. Detta för arbetarnas säkerhet. Stora röda skyltar dirigerar bilisterna in via Lugna gatan.

Rondellen byggs inte bara om på grund av den nuvarande trafiksäkerheten.

I framtiden kommer trafiken att öka, bland annat på grund av att bebyggelsen på Finnslätten ska expandera.