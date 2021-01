Därför avbröts bärgningen av Napoleon af Westerås: ”Kommunen hade inte koll”

Anmäl text- och faktafel

Det var på söndagen som eventbåten Napoleon af Westerås sjönk där hon låg vid Elbakajen. Redan dagen därpå, hade allting förberetts för att bärga båten, ett projekt som senare fick avbrytas.

Till hjälp i bärgningsarbetet krävdes nämligen en 150 ton tung lyftkran. Klockan 11 fick bärgningsmanskapet klartecken från kommunen att ställa upp kranen på kajen.

– Då är det en av bärgarkillarna som har bekanta som står utanför avspärrningen och påkallar uppmärksamhet. En av dem hade varit med och byggt kajen och sa att den inte skulle hålla för vikten, säger Derek Säll, bärgningsledare för projektet att få upp Napoleon af Westerås ur vattnet.

Fundersam kring hur kommunen kunnat godkänna uppställningen av kranen, hörde Derek Säll av sig till Västerås stad på nytt.

– Då kommer de ner från kommunen tillsammans med någon ingenjör som håller på med broar och kajer. De sa då att de inte kunde godkänna någon bärgning, det är för stora vikter.

Derek Säll förklarar att man började titta på möjligheter att förstärka kajen, något som inte heller lät sig göras.

– Bara underlaget för förstärkningen skulle väga lika mycket som kranen så vi fick montera ner den.

Han fortsätter:

– Att ge felaktiga beslut på sådant här, det får inte ske. Det är vår säkerhet som står på spel, säger Derek Säll.

I morgon onsdag, är det meningen att ett nytt bärgningsförsök ska göras, även det omgett av en osäkerhet.

– Vi vet ingenting om vad som händer nu, eller om bärgningen i morgon blir av. Vi vill ha ett skriftligt besked var vi kan vara, säger Derek Säll.

Att bärga Napoleon af Westerås är lite av en kamp mot klockan. När isen lägger sig runt och i båten i och med lägre temperaturer skapar det svårigheter i bärgningsarbetet.

– Det är omöjligt att länspumpa om det kommer is i båten. Vi kan inte komma in i båten och kan inte sanera dieseln. Om båten blir kvar på botten kommer dieseln att lägga sig under isen i hela hamnområdet. Sedan när den smälter kommer det vara diesel överallt.

Derek Säll tycker att det är viktigt att reda ut varför bärgningsprojektet fick avbrytas.

– Om kommunen hade haft koll på kajen så hade båten varit bärgad. Nu försvann hela måndagen ut i tomma intet. Kommunen hade inte koll.

Enligt Thomas Wulcan, chef för trafik- och tillståndsenheten vid Västerås stad handlar det nu om att stärka upp kajkonstruktionen för att kunna genomföra en bärgning.

– Det är vad vi håller på att reda ut just nu. Det viktiga är att vi kunde avbryta bärgningen så vi inte förstör kajen. Det är ingen fara för människors liv och hälsa.

Hur kommer det sig att kommunen kunde ge ett sådant här tillstånd och sedan dra tillbaka det?

– Exakt hur det har gått till kan jag inte redogöra för, det har varit många inblandade parter. Jag kan bara bekräfta att det råder lite delade meningar.

Det finns en uppfattning om att ”kommunen inte har koll” i den här frågan, hur kommenterar du det?

– Vi har väldigt bra koll på våra anläggningar, men vid snabba ryck kan ingen svara på exakt hur det ser ut. Men nog har vi koll på våra anläggningar. Nu ska vi hitta den bästa lösningen för att kunna bärga båten, säger Thomas Wulcan.