Därför betyder 20 elever från Rönnbyskolan mycket för VästeråsIrsta

Den pandemityngda handbollsäsongen är över för VästeråsIrsta, som tvingades att ställa in storturneringen IrstaBlixten för andra året i följd.

För damlaget i SHE blev det respass i SM-kvartsfinalserien mot H65 Höör.

För herrlaget i allsvenskan blev punkten en femteplats i serien.

Men måndagen den 26 april intar 20 elever från Rönnbyskolan en av hallarna i Västerås arena i VästeråsIrstas regi – för att testa på just handboll.

Berätta syftet med att VästeråsIrsta aktiverar skolelever?

– Vi ser två stora aspekter. Den ena är allmännytan med att öka rörelsen hos flera i samhället och att få dem intresserade av föreningsaktiviteter. Den andra är rekryteringsbasen för oss inom handbollen, säger VästeråsIrstas klubbchef Thomas Morén till VLT.

Han fortsätter:

– Generellt är handboll ingen naturlig spontanidrott, därför vill vi ge så många som möjligt chansen att testa på just handboll.

VästeråsIrsta har under flera års tid bland annat engagerat sig i "Handboll i skolan", en förbundssatsning riktad mot just skolor i ämnena idrott och hälsa.

– Engagemanget har sett olika ut genom genom åren. "Handboll i skolan" fick ställas in i höstas av pandemiskäl. Annars brukar det locka 800–900 ungdomar under tre dagar. Vi samarbetar också med Skol IF och med Widénska gymnasiet, där de har obligatistiska ledaruppgifter som kan användas i samband med "Handboll i skolan". Vi har även blandat in Widénskas barn- och ungdomsprogram för att få in samarbetsövningar och teambuilding.

Den här säsongen satte dock pandemirestriktioner stopp för "Handboll i skolan" – och då har VästeråsIrsta jobbat mot skolelever på annat sätt.

– Vi gick med i ett RF-projekt där det tittades på postnummer i Sverige. Där hittades fyra postnummer i Västerås, som hade skolor där låg aktivitet kunde noteras. Då inledde vi ett samarbete med dessa skolor för att aktivera deras elever via handbollsintroduktion. Vi körde två skolor i höstas och nu på våren (med start denna vecka) väntar de övriga två skolorna.

Utöver detta kontaktas även VästeråsIrsta av olika skolor för att lite mer spontant kunna erbjuda elever möjligheten att prova på handboll under några timmar i Västerås arena. Skallbergsskolan har redan testat handboll och måndagen den 26 april är det 20 lågstadieelever från Rönnbyskolan som besöker VästeråsIrsta.

– De här aktiviterna är ju också en överlevnadsfråga för oss med tanke på rekrytering till handbollen. Vissa får man kontakt med när de har blivit intresserade efter att ha sett landslaget på teve, men för att få in fler till handbollen måste vi vara ute och bjuda in folk.

– Någonstans är det idrottsrörelsens gemensamma målsättning att få fler att aktivera sig – av hälsoskäl. Sedan är det ju bra även för samhället eftersom föreningsverksamhet bidrar till att minska "buset".

Vad är det för restriktioner som ni i VästeråsIrsta behöver rätta er efter gällande testa på-arrangemang för barn och ungdomar?

– I höstas fick man inte vara inomhus på skolor, då bedrev vi allt utomhus tills vädret satte stopp i oktober. Nu får det vara 35 deltagare i en hall. När 54 elever från Skallbergsskolan var här körde vi i två hallar. Nu när Rönnbyskolan kommer räcker det med en hall eftersom det handlar om 20 elever.

Vad tycker ni i VästeråsIrsta om denna skolriktade handboll?

– Jag tycker personligen att det är jätteroligt. Jag upplever också att skolpersonalen varit nöjd. Och vi gemensamt i VästeråsIrsta är nöjda. Många ungdomar verkar vara glada över att få testa något som är nytt för dem, säger Thomas Morén som räknar med att "Handboll i skolan" kan återupptas som vanligt kommande höst.