Därför dröjer det innan yngre i fas fyra kan få vaccin: ”Väldigt svårt att få en tid”

Reservlistan för vaccination med kort varsel har uppdaterats och bland det som är nytt är att reservlistan nollställs i slutet av varje månad vilket innebär att man behöver skriva upp sig på nytt om man fortsatt vill stå uppskriven och inte fått vaccin. Listan är rensad sedan i går 31 maj och nya anmälningar gäller från i dag 1 juni.

– I den funktion som man har nu kan man ligga kvar på reservlistan även om man blivit vaccinerad, vilket ställer till det för oss. Listan görs i två olika steg: vi ser alltid till att det finns uppdaterade, obokade personer i en bokningslista på vaccinationsmottagningarna men de personerna tas ifrån anmälningslistan, säger Jonas Ekström, Region Västmanlands vaccinsamordnare.

Det är fortsatt så att de som kan skriva upp sig på listan är de som är 50 år och äldre. Nytt är att även de som är 18 år och har någon form av riskfaktor kan skriva upp sig på reservlistan.

Det är samma personer som kan skriva upp sig på reservlistan som får boka tid, varför har ni valt att göra så?

– Vi har tidigare fått en del kritik för att vi går för långt före med reservlistan och att folk glider förbi. Eftersom trycket just nu är väldigt högt på att boka in sig, så tyckte vi att det var rimligare just nu att ha reglerna för reservlistan på det sättet att det matchar de som just nu får boka, säger Jonas Ekström.

Reservlistan kommer löpande att justeras när fler åldersgrupper får möjlighet att boka vaccinationstid.

I gruppen 50-59 år är det fortfarande cirka 25 procent av västmanlänningarna som inte vaccinerats eller bokat en tid för vaccination. När vaccinationen öppnar för yngre personer i fas fyra dröjer därför något lite längre.

– Vi vill nog se att bokningstrycket lite mattas av ändå, för det är fortfarande väldigt svårt att få en tid och då vill vi inte släppa på ännu fler personer som ska trängas om tiderna. Exakt när är svårt att säga.

Kan du ge nån slags hint om lite mer exakt när du tror att det blir?

– Inom någon till några veckor. Kanske två veckor.