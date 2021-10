Därför har Facebook gigantiska problem

Avbrottet var flera timmar långt, det längsta man upplevt under de senaste två åren och kom att påverka omkring 3,5 miljarder användare.

Inte bara Facebook utan även plattformar som Instagram, Messenger och Whatsapp påverkades och konsekvensen av avbrottet beskrivs som förödande för många aktörer som lutar sig mot företagets tjänster.

Facebook har nämligen vuxit sig från en plattform att hålla kontakt med vänner och kollegor till ett av världens största företag med extrem påverkan – på gott och ont.

Förlorad försäljning

The New York Times beskriver hur allt från verksamheten för en snabbmatsförsäljare i indiska New Delhi låg nere för han tar alla beställningar via sin Facebooksida till ett klädföretag på Irland som stängdes ned för att för man använder just Facebook och Instagram som länk till sina kunder.

– Det kan låta som ett litet problem men fyra-fem timmars förlorad försäljning kan vara skillnaden för att kunna betala hyran den här månaden, säger klädföretagets grundare Mark Donnelly till tidningen.

Förklaringen var enligt Facebook en konfigurationsförändring av bolagets routrar men problemet och kritiken kommer vid sämsta tänkbara tillfälle. Facebook har under lång tid ifrågasatts av kritiker för sitt bristande arbete kring att stoppa desinformation och falska konton.

Dessutom har Frances Haugen dykt upp.

37-åriga Haugen framträdde i helgen i en tv-sänd intervju som visselblåsaren som läckt tiotusentals dokument till Wall Street Journal.

Dokumenten visar hur Facebook varit medvetna om hur skadlig Instagrams påverkan kan vara för unga tonårsflickor, enligt studier som hållits hemliga för myndigheter.

Anställda har också varnat för att plattformen används av drogkarteller, för trafficking och organhandel utan att Facebook arbetat tillräckligt aktivt för komma åt problemet.

Påverkar inte

Men varken driftsbrott eller avslöjanden kring bolagets bristande säkerhetsrutiner lär få privatpersoner att säga tack och adjö till Facebook, tror Johan Anselmsson, professor i marknadsföring vid Lunds universitet:

– Så är det med många av de stora varumärken som Facebook och Apple. Du har investerat mycket tid och relationer och det blir väldigt besvärligt att göra ett skifte som kund och konsument.

Anselmsson tar som exempel att när Cambridge Analytica-skandalen briserade kring Facebook för ett par år sedan fick det inte speciellt stora konsekvenser när det gällde vikande användarsiffror.

– Du har registrerat dig och har dina vänner och bekanta där. Vad är alternativen om du skulle hoppa av som privatperson? I och med att du fått in de här företagen i din vardag så är du låst.

Turbulensen har visserligen inte gått obemärkt förbi när det gäller Facebooks aktiekurs. På New York-börsen föll aktien 4,9 procent och det senaste kvartalet är den ned drygt drygt åtta procent. Nu ska dessutom Frances Haugen höras inför den amerikanska senaten men Johan Anselmsson konstaterar:

– Facebook är den första sociala medier-plattformen och det är enormt starka krafter. Vi är inte så flexibla som vi kan tro.

Tobias Österberg/TT