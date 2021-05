Därför måste vaccinerade fortsätta följa rekommendationerna: ”Inte 100 procentigt skyddande”

Anmäl text- och faktafel

I veckan meddelade Region Västmanland att de går ner från förstärkningsläge till stabsläge, vilket är det lägsta beredskapsläget. Antalet inlagda på sjukhus med covid-19 sjunker och regionen planerar att inte förlänga de regionala restriktionerna som gäller till den 31 maj.

En bidragande orsak till att läget förbättrats är att allt fler fått vaccin mot covid-19. Samtidigt vittnar läsare som hört av sig till VLT om att följsamheten av restriktionerna gått ned i takt med att fler vaccinerats, trots att budskapet varit tydligt att man bör följa de allmänna rekommendationerna även när man fått vaccin.

– Vaccinet är inte 100 procentigt skyddande utan det minskar risken för att insjukna och bli allvarligt sjuk - men fortfarande löper alla en viss risk, säger Jan Smedjegård, smittskyddsläkare i Region Västmanland.

Han fortsätter:

– Även fast antalet nya covid-19-fall har sjunkit kraftigt under de senaste veckorna är det fortfarande flera hundra västmanlänningar som insjuknar varje vecka.

Från till exempel Uppsala har det kommit rapporter om att även personer som fått vaccin mot covid-19 har lagts in på sjukhus. Det är ovanligt, men det händer.

Säg att jag får min första vaccindos idag. Vad är det viktigaste för mig att tänka på?

– Det absolut viktigaste är att man tänker på att man inte kan räkna med ett skydd förrän det har gått åtminstone tre veckor från första dosen. Efter tre veckor är det okej med enstaka nära kontakter med de närmast anhöriga. Men det är inte rekommenderat att man träffar många, främmande människor som man tidigare inte haft kontakt med, för då finns det fortfarande risker. Även om det gått tre veckor efter första dosen och även efter den andra dosen har man en risk att ådra sig infektionen, men risken är betydligt lägre.

Att coronaviruset förändras och kommer i olika varianter är en annan aspekt som man måste tänka på när allt fler blir vaccinerade. För Jan Smedjegård och hans kollegor är det inget nytt i att virus förändas.

– Coronaviruset tillhör gruppen RNA-virus som är väldigt föränderliga och uppvisar mutationer i betydligt större frekvens än många andra smittämnen. Vi kommer alltid att ha det med oss att det kan dyka upp föränderliga varianter som skulle kunna ge upphov till sjukdom även om en stor del av befolkningen är immun: genom vaccination eller på grund av att de haft sjukdomen. Det är samma sak med influensaviruset som också förändras ganska mycket.

Många längtar - men när kan vi alla börja leva lite mer som vanligt igen?

– När mer än 50 procent av personer över 18 år är vaccinerade med en dos och vi har en minskad smittspridning som motsvarar under 200 fall per 100 000 invånare under två veckor och att belastningen på sjukvården har avtagit har Folkhälsomyndigheten aviserat att de räknar med att bedöma att vi befinner oss i en nivå 2 situation. Då kommer vi troligen att kunna träffa nya nära kontakter och idrotts- och fritidsaktiviteter kommer att kunna genomföras utan restriktioner. Men fortfarande ska man undvika trängsel. Folkhälsomyndigheten räknar med att samhället ska fungera mer normalt i september, under förutsättning att vaccinationsplaneringen håller, säger Jan Smedjegård.