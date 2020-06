Därför nobbade VSK-tränaren nya regeln: ”Känns konstigt”

Lite drygt sju månader efter att han skrev på för klubben fick VSK:s Thomas Askebrand äntligen göra seriedebut med Grönvitt på tisdagen.

Och det blev succé direkt för den nye tränaren.

En 1–0-seger borta mot AFC innebar tre sköna poäng in på kontot – och en drömstart på säsongen.

– Första halvlek tycker jag vi gör jävligt bra. Vi har två i virket och de gör en sjuk räddning där nere vid stolproten. Vi har tillräckligt många målchanser för att till och med ha någon till boll inne. Sen kommer de ut och har inget att förlora. De blir lite direktare och rakare, och vi blir lite mer försiktiga, summerar Askebrand sin första superettamatch som VSK-tränare.

Efter en stark första halvlek blev det lite skakigt mot slutet, när VSK försökte försvara sin uddamålsledning mot ett AFC som allt mer spelade långt. Men trots det skapade hemmalaget inte mycket att tala om.

– Hade de fortsatt spela hade andra också blivit som första, kan jag tänka mig. Men sista kvarten dyngade de ju även upp mittbacken (Abdel Diarra) där, adderade honom för att chansspela lite grann. Har man lite otur åker man på en nesa där, men vi gör det fantastiskt bra och resolut där bak och håller dem stången ganska enkelt, säger Askebrand och fortsätter:

– Fantastiskt roligt för Anton att hålla nollan, plus att vår backlinje släpper egentligen inte till en målchans på 90 minuter.

För tränare Askebrand var det inte bara de publiktomma läktarna som var nytt i premiären. Den här säsongen får lagen göra fem byten varje match, fördelat på tre tillfällen. Men Askebrand valde att bara utnyttja tre av sina byten, trots att Douglas Karlberg såg helt färdig ut på slutet.

– Faktum var att vi hade tänkt göra ett trippelbyte, och sätta in Karwan (Safari) också. Men då började ”Dogge” (Douglas Karlberg) springa och gör ett rätt bra försvarsarbete. Därför gjorde vi inte det bytet, men vi får kanske göra det nästa gång i stället. Vi spelar ju om ett par dagar igen.

Var det svårt att ha med sig det tänket, med fler byten än normalt?

– Lite så. Det blev nästan att man funderade när vi plockade ut Kevin (Custovic) att passa på att göra ett byte till. Men samtidigt så fanns det ingen anledning att byta just då, mer än Kevin som varit borta så pass länge och inte hade 90 minuter i kroppen. Att bara byta för bytandets skull känns konstigt.

Matchfakta/superettan

AFC Eskilstuna–Västerås SK (0-1) 0-1

Mål: 0-1 Ahmed Awad (36)

Varningar, VSK: Kevin Custovic, Samuel Holm

Så startade VSK:

Anton Fagerström –Sean Sabetkar (K), David Engström, Calle Svensson – Kevin Custovic (ut 69), Jonas Hellgren, Pedro Ribeiro, Emil Skogh – Filip Tronêt (ut 75), Douglas Karlberg, Ahmed Awad (ut 74)

Inhopp: Albin Sporrong (in 69), Samuel Holm (in 74), Brian Span (in 75)