Därför slutar skolchefen på flygplatsen

Nyligen tvingades pilotskolan på Västerås flygplats säga upp nio flyginstruktörer. Coronan gjorde att personalomsättningen inte blev lika stor som tidigare. Därmed stod skolan med fler anställda än man räknat med.

Nu slutar också skolchefen Marcus Pihlflykt.

– Det är mitt eget val. Jag hade tänkt att jobba i två år, men det har blivit femton år. Och det är tack vare vår fina företagskultur och alla duktiga medarbetare.

Men hade det inte varit spännande att fortsätta som skolchef när det pratas om att utveckla elflyget?

– Jo, men det är alltid spännande på en sådan här arbetsplats. Det händer så mycket nytt hela tiden.

Skolan på Hässlö har ett 60-tal anställda, inklusive tekniker och administrativ personal. Där går ungefär 120 elever, som är i olika faser av utbildningen som tar ett par år. Så sent som under tisdagen fick skolan besked om att skolan de närmaste två åren kan ta in 15 personer per år på pilotutbildning genom statens yrkeshögskola. Tidigare har dock antalet varit 20 elever per årskurs.

Den kommande folkomröstningen om flygplatsens framtid, den 21 mars, har heller inte påverkat hans beslut.

– Nej, nu kan jag kavla upp ärmarna och lägga mer tid på arbetet att kämpa för att flygplatsen ska vara kvar. Fram till nu har jag i praktiken haft två jobb.

Varför är flygplatsen så viktig för dig?

– Det är en självklarhet att Västerås ska ha en flygplats. Flygskolor i all ära, men den behövs också för så mycket annat, som flygambulansen, brandsläckningsmöjligheterna och för framtiden med elflyg. Mitt engagemang för flygplatsen minskar inte för att jag slutar på OSM.

Marcus Pihlflykt tycker att det är trist att många tror att företagen på flygplatsen enbart agerar i egen sak.

– Så har det aldrig varit.

Om några veckor går en ställföreträdande skolchef in istället för Marcus Pihlflykt.

Du har inget nytt på gång?

– Nej, jag vill ta det lite lugnt ett tag. Det senaste året har varit mycket intensivt, inte minst på grund av flygplatsdebatten. Jag brinner för ledarskap och organisationsutveckling. Dessutom rycker flera av de politiska partierna i Västerås i mig. Jag är öppen för förslag. Det är spännande att se vad nästa steg blir. Jag säger som det japanska ordspråket: Den som inte vågar ta nästa steg kommer att stanna med en fot i luften resten av livet.