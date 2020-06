Därför vägrar VSK sätta upp mål: "En grej för supportrarna"

Som vanligt tippas årets tabell i superettan bli jämn och spännande. Bland topplagen nämns Halmstads BK, IK Brage och Jönköpings Södra.

Det återstår att se om Grönvitt kan slå förra säsongens 10:e plats och vara med där uppe och utmana.

Men något konkret tabellplaceringsmål har laget inte satt.

– Vi har valt att inte ha något prestationsmål, säger tränaren Thomas Askebrand. Vi ska ha fokus på vad vi vill göra och gör vi det bra, då är vi med över 30 omgångar.

Varför har ni valt att inte ha något prestationsmål, exempelvis en tabellplacering?

– Jag tror inte på det helt enkelt. Det är mer en grej för media och supportrar, att man ska säga någonting som låter bra inför seriestarten. Den här serien är så pass komplex, så att säga bu eller bä är svårt.

Askebrand har varit med som tränare i superettan i många år, i klubbar som Östers IF, Gais och nu senast Örgryte IS. Han har fått erfara hur saker och ting som händer under en säsong kan ställa till det.

– Förra året i Öis fick vi fem långtidsskador och det är som att vi här i VSK skulle ta bort bärande spelare som Filip Tronet, Dogge Karlberg, Simon Johansson, Sean Sabetkar och någon ung kille...säg Kevin Custovic. Över 30 omgångar gäller det att ha tur med skador också.

Kan det vara en fördel att slå ur underläge?

– Ja, men det tror jag faktiskt. Det svenska mentaliteten är ju sådan. Det finns många exempel på lag som går ut och säger att de ska vinna, men sen inte lyckas med det. Man kan tycka att svenska elitspelare ska klara av att ha en hög målsättning, men det finns ett mentalt spel som pågår. Pressen och ångesten finns där.

Robin Blommé, VSK:s sportchef, är inne på samma spår som Askebrand.

– Det är dumt om det bara blir en kråka på ett papper vad vi har sagt, säger Blommé. Det viktiga är vad vi gör vecka ut och vecka in. Vi ska ta poäng och vinna matcher och sen får man se hur långt det räcker.

Finns det en intern målsättning som ni inte vill prata om utåt?

– Nej, det finns det inte.

Spelarprofilen Simon Johansson bekräftar att det inte finns någon hemlig, kollektiv målsättning, men att spelarna såklart pratat med varandra om vad man tycker, tänker och tror om det egna lagets kapacitet.

– Vi har faktiskt inte pratat om någon gemensam målsättning i laget, intygar Johansson. Däremot har jag pratat individuellt med en del i laget och många vill sikta uppåt jämfört med förra året. Personligen tycker jag att vi borde vara med där uppe, eftersom vi har en bra trupp och bra tränare.

Hela spelartruppen tycks ha köpt Askebrands resonemang när det gäller målsättning.

– Alla tränare har sina filosofier och Thomas har berättat sin för oss. Han tycker inte att man vinner på att sätta upp en tabellplacering som mål, utan man ska vara här och nu och fokusera på varje match. Jag tycker att alla i laget har anammat det, sen får man ta det därifrån. Vi testar någonting nytt, det kanske blir jättebra.