Datorer, kassaskrin och godis stals vid inbrottet på ridklubben: ”Blir en massa krångel”

Personal som kom till ridskolan vid 04.15 upptäckte inbrottet. Tjuvarna har använt en stege för att via balkongen ta sig in på kontoret. Två fönsterrutor har förstörts för att tjuvarna skulle kunna komma in på kontoret.

Tre datorer värda cirka 10 000 kronor stals. Dessutom ett kassaskrin som innehöll 300 kronor.

– Tråkigt, det blir bara en massa krångel efter det här Man blir ju också påmind om låsrutiner, det är fem, sex år sedan vi hade inbrott senast, säger ridhuschefen, Gunnar Larsson.

Han har gått runt på gården och letat efter datorerna.

– Tänkte att de kanske hade dumpat dem någonstans här, men jag hittade ingenting, säger han.

Tjuvarna har även rotat igenom skåpen i kafeterian och stulit bland annat piroger, godispåsar, och ett par panpizzor.

Verksamheten drabbas inte av inbrottet förutom att polisen hade spärrat av köket på förmiddagen för den tekniska undersökningen. Information som fanns i datorerna finns sparat.

Larmet till polisen kom vid 06.24 på tisdagsmorgonen.