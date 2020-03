De bombhotas, trakasseras och blir kallade ”fitthuvud” – VLT listar våldet mot vårdpersonalen

Anmäl text- och faktafel

”När jag samtalar med patienten upptäcker jag att patienten håller i något som liknar ett gevär.”

”Jag backar undan men han kommer emot mig med knutna nävar. Det är mycket skrämmande.”

”Efter att ha blivit kallad bland annat ”fitthuvud” och ”idiot” ett flertal gånger samt att patienten är mer i korridoren och expedition än på sitt rum, tillkallar undertecknad ordningsvakt som avvisar patienten.”

Så här kan det se ut i avvikelserapporter som sorteras under hot och våld inom Region Västmanland. Det är den verklighet som vårdpersonal arbetar i.

Under 2019 skrevs 276 sådana rapporter – 88 fram till och med 24 maj, och 188 under resterande året. Det är nästan lika många som under 2018 (281) och något färre är 2017 (310).

Det betyder att det rapporterats om hot och våld inom länets sjukvård i princip varje dag – åtminstone de tre senaste åren. Enligt Hans Löhman, säkerhetsstrateg på Region Västmanland, finns det ett mörkertal, det är inte alla som skriver avvikelserapport vid incidenter.

– Tyvärr är hot och våld en bieffekt för de som utbildat sig inom vården. Jag tror inte att de räknar med att behöva hantera aggressiva människor, och ska inte behöva acceptera det, men så ser verkligheten ut, säger Hans Löhman.

Få fall polisanmäls varje år. Löhman anser att det är synd.

– Jag skulle önska att fler polisanmälde för att belysa problemen. Det finns en inbyggd oro i det här hos personalen. En oro för den enskilde och den anställdes familj om man går vidare. Det är inte särskilt för Region Västmanland, det är ju så i hela landet.

Utdrag ur ett litet axplock av de 188 avvikelserapporter som skrevs av vårdpersonal mellan 24 maj och 31 december 2019:

► Akutmottagningen, Västerås: Drogpåverkad patient kommer till akuten med magont. Smärtorna bedöms inte som akuta av personal: Patienten blir missnöjd över beslutet att behöva gå hem och hotar att komma tillbaka och skjuta mig. Patienten berättar att han har tillgång till vapen.

► Akut- stroke- och neurologiavdelningen, Västerås: Personal kommer in till patient, som säger: ”Åh, vad synd att det var du som kom in. Är det dig som jag ska halshugga?”

► Medicinska akutvårdsavdelningen, Västerås: Patient mycket arg, skriker högt när personal försöker förhindra patienten att gå in till andra: Vid samtal med läkare är situationen ohållbar och patienten säger att han ska hem och hämta revolvern och skjuta oss allihop.

► Akut- stroke- och neurologiavdelningen, Västerås: Patient blir aggressiv: Demolerar halva patientsalen, slår på väggar och dörrar i korridoren, urinerar i ett hörn och får upp en vikvägg och skall slå en patient som denne delar sal med.

► Vårdcentralen Hallstahammar-Kolbäck: Patient ringer och ifrågasätter varför hon inte får recept på sina mediciner. Patienten får till svar att hon fått så att det räcker en tid: Patienten blir arg, samtalet urartar fullständigt. Går jag inte patienten till mötes ska hon placera en bomb på vårdcentralen.

► Sala sjukhus, avdelning 1: Patient blir arg och hotfull vid läggning. Kallar personal fula saker och slår en av dem. Extravak sätt in kvälls- och nattetid.

► Sala Väsby vårdcentral: Patient uppträder hotfullt. Vid delgivning av provresultat och hotar patienten läkaren med att det är fara för dennes liv.

Det är inte bara patienter som hotar och våldför sig på vårdpersonal. Även anhöriga gör sig skyldiga till olika former av trakasserier och hot, enligt flera av de avvikelserapporter som VLT tagit del av. Här är två av fallen:

► Barn- och ungdomspsykiatrin, Västerås: En pappa säger sig vara besviken på beslut som tagits på avdelningen. Fadern hotar att han ska bränna ner avdelningen, samt att han ska misshandla personal. Han skriker och står nära samt gestikulerar i ansiktet på personal.

► Barn- och ungdomskliniken, Västerås: Anhörig förälder anser att barnet blivit felbehandlat: Skriver av våra namnskyltar och hotar om att anmäla personal.