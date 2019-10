De får ekonomipriset

Anmäl text- och faktafel

"Årets pristagare har introducerat ett nytt angreppssätt för att få tillförlitliga svar på hur man kan bekämpa global fattigdom", skriver Kungliga Vetenskapsakademien i sitt pressmeddelande.

Det handlar exempelvis om att dela upp den stora frågeställningen kring fattigdom i mindre delar, som exempelvis vilka specifika åtgärder som är mest effektiva för att förbättra skolresultat och barns hälsa.

"I mitten av 90-talet visade Michael Kremer och hans kollegor hur kraftfullt detta tillvägagångssätt kan vara genom en rad fältexperiment som testade olika åtgärder för att förbättra skolresultaten i västra Kenya. Abhijit Banerjee och Esther Duflo, ofta tillsammans med Michael Kremer, fortsatte att arbeta på liknande sätt i andra länder och med andra frågor", skriver Kungliga Vetenskapsakademien.

– Målet med vår forskning är att arbetet med fattigdomsbekämpning ska bygga på vetenskapliga bevis, säger Esther Duflo, som blir uppringd under presskonferensen. Vi försöker hitta till roten av problemen.

– Låt oss angripa problemen ett och ett för att bättre förstå de verkliga problemen bakom dem.

Hon säger att hon är ödmjuk inför att ha tilldelats priset.

– Jag trodde inte att man kunde få priset innan man var betydligt äldre än någon av oss är, säger hon.

Riksbankens ekonomipris till minnet av Alfred Nobel har delats ut sedan den svenska centralbankens 300-årsjubileum 1969. Bland de 81 pristagarna hittills finns en kvinna, Elinor Ostrom, som fick dela priset med Oliver Williamson 2009.

Fakta: Pristagarna

Abhijit Banerjee, född 1961 (58 år) i Mumbai, Indien. Fil.dr 1988 vid Harvard University, Cambridge, USA. Ford Foundation International Professor of Economics vid Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA.

Esther Duflo, född 1972 (46 år) i Paris, Frankrike. Fil.dr 1999 vid Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA. Abdul Latif Jameel Professor of Poverty Alleviation and Development Economics vid Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA.

Michael Kremer, född 1964 (54 år). Fil.dr 1992 vid Harvard University, Cambridge, USA. Gates Professor of Developing Societies vid Harvard University, Cambridge, USA.

Källa: Kungliga Vetenskapsakademien

Fakta: En kvinna och 80 män har fått priset

Riksbankens ekonomipris till minnet av Alfred Nobel har delats ut sedan den svenska centralbankens 300-årsjubileum 1969. Bland de 81 pristagarna hittills är en kvinna, Elinor Ostrom, som fick dela priset med Oliver Williamson 2009.

En majoritet av pristagarna hittills är från USA och en stor del av den forskning som prisats bedrivs vid något av elituniversiteten i USA.

De senaste årens pristagare:

2018: W D Nordhaus (USA), P M Romer (USA)

2017: R Thaler (USA)

2016: O Hart (Storbritannien), B Holmström (Finland)

2015: A Deaton (Storbritannien/USA)

2014: J Tirole (Frankrike)

2013: E Fama (USA), L P Hansen (USA), R Shiller (USA)

2012: A Roth (USA), L Shapley (USA)

2011: T J Sargent (USA), C A Sims (USA)

2010: P A Diamond (USA), D T Mortensen (USA), C A Pissarides (Cypern)

2009: E Ostrom (USA), O Williamson (USA)

2008: P Krugman (USA)

Källa: Nobelstiftelsen