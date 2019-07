De har tagit över Tidö Lindö Marin: ”Det går riktigt bra, över förväntan”

Anmäl text- och faktafel

– Det går riktigt bra, över förväntan. Vi har sålt väldigt mycket nya båtar och motorer och förmedlat en hel del affärer på begagnade båtar, bättre än vad vi hade räknat med från början kanske.

Varför går det bra?

– Jag tror att vi har tur med förra sommarens fina väder som har gjort folk väldigt båtsugna. För det var tidigt på säsongen som vi kom igång bra med försäljningen, redan i mars-april, säger Peter Hallgren.

Ett nytt båtmärke har tagits in bland produkterna och flera idéer finns om framtiden, men de nya ägarna har bestämt sig för att främst komma in i bra rutiner den första säsongen.

Företaget har ett stort flöde på båtar över året, de hanterar runt 250-300 stycken, i den siffran ingår bland annat vinterförvaring, reparationer och service.

De tidigare ägarna Per och Mats Tengström har fortfarande hand om båtplatserna vid bryggorna och upprätthåller en god kontakt med de nya ägarna.

– Per Tengström går i pension. Han är 67 år, men de har varit fantastiska i den här affären som vi har gjort med dem. Per har varit med och hjälpt till med bra kontakter med leverantörer av både båtar och motorer. Han kommer fortfarande in och sitter på kontoret och tar hand om de äldsta kunderna. Och från Mats kommer vi köpa in tjänster av de närmaste åren, för han är så otroligt duktig på motorer och båtar, säger Peter Hallgren.

Peter Hallgren och Per Söderkvist tar även över personalen på fyra personer.

De båda har en bakgrund från kärnkraftindustrin. Men Peter Hallgren har hållit på med båtar hela livet som hobby, men berättar att han ville ha med en bra kompis när det här dök upp.

– Jag ringde Pelle för ett år sedan ungefär och sa att jag har en idé om en grej.

Det visade sig handla om en firma som var till salu.

– Han sa: ”Jag är med”. Då frågade jag: ”Ska jag inte berätta vad det är för någonting?” Men han svarade: ”Det spelar ingen roll, jag är med i alla fall.”

Men Per tillade att han inte visste något om båtar. Det bekymrade inte Peter Hallgren:

– Han är bra på att driva en verkstad med personal och logistik. Så vi blev ett bra par här, tycker vi.