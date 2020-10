De kommer in på VSK:s matcher – och svaret om "steg-supportrarna"

Från en begränsning på 50 personer har regeringen beslutat att lätta på publikrestrektionerna från och med 1 november. Då får idrotten ta in 300 åskådare på läktarna, vilket för fotbollen blir första gången publik överhuvudtaget släpps in.

VSK möter Trelleborg hemma på Iver Arena på söndag och nu har man beslutat om hur de 300 biljetterna ska fördelas.

270 av dem är öronmärkta för säsongskortsinnehavare. Inför säsongen pratade klubben om att eventuellt lotta ut biljetter, men nu när publik tillåts igen går man enligt principen först till kvarn.

Samma princip gäller för de sista 30 biljetterna. Men dessa kommer istället att säljas till styckpriset 300 kronor. Enligt VSK:s hemsida ska dessa 9 000 kronor täcka kostnaderna för att arrangera matchen.

– Initialt insåg vi att de som har säsongskort eller där det ingår i ett samarbetsavtal förstås måste få chans att nyttja sina biljetter. Det är många som vill se matchen vilket är fantastiskt roligt, säger ordförande Anna Sjödin.

Hon berättar vidare att det främsta skälet till att sälja 30 biljetter inte är ekonomiska.

– Vi vill i första hand se till att det åtminstone finns en möjlighet för några av alla de som vill se en match men som inte har säsongskort också ska få det. Men kan vi täcka kostnaderna för en av de merkostnader vi har fått så blir vi förstås glada.

VSK har via sociala medier fått frågan varför man inte ger bort biljetter till de supportrar som stöttat laget på plats via stegar och lastbilstak under säsongen.

– Det borde vi förstås ha tänkt på redan från början. Ibland är det mest uppenbara inte det som först kommer upp i huvudet. Vi har inte diskuterat det och är något som vi måste se om det går att hitta en lösning på. Om inte till den här matchen där redan långt av planeringen är på gång så kanske till en eller båda resterande matcher.

Får ni lov att utnyttja andra ytor som inte räknas in i de 300? Exempelvis VIP-logen?

– VIP-logen har vi fått använda under alla våra matcher. Men där måste vi ha utrymme för till exempel skadade spelare, motståndarlagets medföljare, busschaufförer eller liknande. Med begränsade möjligheter försöker vi att optimera för utifrån behov.

Enligt VSK:s hemsida kan de säsongskortsinnehavare som inte lyckas få biljett till Trelleborgsmatchen höra av sig till klubben för chansen att få biljett till de två återstående hemmamatcherna mot Örgryte och Öster.