De köpte fjolårets klickraket – kristallkronor och äkta mattor ingick

Ute på gården ligger en enorm vedhög. Den kommer från träd som låg kullblåsta när gården såldes. På trappen står delar till bikupor.

– Vi ska hämta ett samhälle i Uppsala snart, säger Micael och ursäktar att det är "lite halvkaosigt" hos de nyinflyttade.

Förvaltarbostaden i Karmansbo, där chefen över smedjan bodde förr, såldes i augusti men köparen drog sig ur under förevändning att det var för mycket att göra. Därför kom fastigheten ut igen till försäljning i november. Då blev den ett av de mest klickade husen i hela Sverige. 40 personer kom på visningen, men trots det blev budgivningen inte tuff.

– Vi var de enda som la bud och efter mycket om och men fick vi överta det med allt i huset som det stod, säger Micael Rönntoft.

För två och en halv miljon fick de en sjötomt mot Hedströmmen med full möblering, kakelugnar, kristallkronor och äkta mattor i nästan varenda rum. Nästan för bra för att vara sant.

– Det som avskräckte folk var nog alla saker och allt jobb. Vi har skänkt bort åtta lastbilslass med grejer till Omtanken i Skinnskatteberg, berättar Charlotte Hartman Carlmark som inte räds stora projekt. Till vardags arbetar hon som projektkoordinator på Örebro Universitet.

Hundratusentals kronor har redan gått till iordningställandet. Till exempel fanns det ingen värmekälla i huset, så de har fått sätta in luftvärmepumpar. Elen har gåtts igenom, och även taksäkerheten.

– Sotaren vägrade sota eftersom för det fanns inte fasta takstegar, eller väggstege. Vi har 14 eldkällor i huset och fem skorstenar. Nu är det bryggor mellan så de kan gå säkert och hålla i sig, säger Micael.

– Formspråket i de gamla dörrarna ska gå igen, alla saker måste prata med varann på något sätt annars blir det en jädra diskussion, oharmoniskt på något sätt, säger Charlotte och visar runt i hela huset, från vinkällare till takterrass med utsikt över Hedströmmen.

Går det att tända i kristallkronan? Blir standardfrågan för varje nytt rum vi kommer in för att fotografera. Tusentals böcker stod uppradade i bokhyllorna när paret flyttade in. Bokryggar som instruerar om säsongsodling och annat täcker en hel vägg, som dessutom har små dörrar in till ett förråd bakom. Charlotte har planer på att göra om dörrarna till en del av bokhyllan.

– Det vore roligt att ha lönndörrar i bokhyllan som man kunde öppna, säger hon entusiastiskt och visar även upp sina egna målningar som hänger i biblioteket.

Charlotte och hennes man håller på att skapa verksamhet runt gården. Även en gammal bagarstuga nere vid Hedströmmen ingick i fastigheten, en byggnad som de ser fram emot att få igång. De vill gärna komma i kontakt med folk kring Karmansbo som kanske kan baka och hålla kurser där.

– Vi vill gärna ha reda på mer om huset. Mycket är i originalskick och vi ska förvalta den här gamla damen, säger Micael som välkomnar människor att höra av sig med information gården.

Utöver kurser skulle paret gärna se både kulturevenemang och trädgårdskonserter på gården.

– Vill man ha spelning här så kan man ha det, säger Micael.

Han berättar att det finns föreningar som söker privatpersoner att öppna upp för spelningar, så artister får komma ut. Dels finns ett dansk företag som heter Lo-Fi och en svensk variant som heter Trädgårdskonserter.

– Igår satt jag och mejlade till lite artister, vi har gått om plats inne och ute för spelningar. Charlotte är ju konstnär, både i bild och skulptur, så det ligger nära oss, säger Micael.

När Charlotte, som ställt ut i såväl Göteborg som i Australien, fick barn blev det så mycket stök i hjärnan att det blev svårt att förvalta sitt konstnärskap också, tyckte hon.

– Passionen dog med att man skulle ställa ut, ställa ut, ställa ut. Det blev ett vardagsjobb, säger hon som tänker att hon nu ska ta ut sin kreativitet på uppbyggnaden av huset istället.

Huset är en slags kulturskatt, och de tänker ser på det som att de förvaltar den gamla förvaltarbostaden.

– Det finns de som köper ett gammalt hus, blåser ut allt och inte lyssnar på själen, som på 70-talet när man förstörde många vackra hus. Nu ska vi add-on. Det ska var beboligt och funka i dag men inte göra våld på huset, förklarar Charlotte.

Vad är ditt största byggnadsvårdsintresse?

– Att återanvända det som finns. Det tycker jag är kreativt. Vad finns det på gården som vi kan använda? Vi köpte ju med möbler och allt. Vilka möbler finns det vi kan bygga om? Vi köper på loppis och blocket. När vi sedan bygger upp trädgården frågar jag mig: Vilka plantor sätter vi in för det ska bli mångfald, redogör hon och fortsätter:

– Jag tror det ligger i tiden att man flyttar ut och funderar på en ny livsstil. Det får man tacka coronan för, om det ska vara något positivt med det.