De kräver att främre bussdörren stängs: ”Smittorisk”

I hela samhället rekommenderas ett avstånd mellan människor på två meter. Detta för att smitta inte ska sprida sig mellan människor.

Bussförare sitter däremot bara på cirka 0,6 meters avstånd från passagerare som kommer in i bussen för att visa biljetter. Detta har fått fackförbundet Kommunals skyddsombud att kräva att bussarnas främre dörrar stängs och att passagerarna istället ska gå in via sidodörrar eller bakdörr.

Skyddsombuden har som uppgift att främst tänka på förarnas säkerhet, men det går naturligtvis att tänka sig att en förare råkar smittas och i sin tur ofrivilligt för över smitta till passagerare som sveper förbi.

Arbetsgivarsidan har en annan åsikt. Eftersom varken Folkhälsomyndigheten eller smittskyddsläkare kräver eller rekommenderar en stängning av den främre bussdörren så behöver det heller inte ske i lokaltrafiken, anser de i ett inlägg till Arbetsmiljöverket:

"För Svealandstrafiken innebär detta att den i praktiken faller inom samma rekommendationer som övrig liknande service- och handelsverksamhet med frekventa kundflöden. Det finns inga riktlinjer från Folkhälsomyndigheten att införa restriktioner för detta grupper.”

Att Kommunals skyddsombud kräver dörrstängning i Västmanland är ingenting isolerat. Kommunal kräver samma sak i hela Sverige.

De flesta lokaltrafikbolag har sagt nej till stängning, men det finns de som har stängt de främre dörrarna. Störst av dem är SL, Storstockholms lokaltrafik, som inte bara har stängt främre dörren – nu har SL dessutom tagit bort all biljettkontroll.

Frågan ligger för avgörande hos Arbetsmiljöverket. Men statliga verks kvarnar mal långsamt. Trots att begäran om dörrstängning kom in redan i slutet av mars så har saken ännu inte avgjorts.

På VL och Svealandstrafiken fortsätter arbetet som vanligt, med öppna framdörrar.

– Och vi fortsätter att vara oeniga. Ingenting har hänt. Det är låsta positioner, säger Kommunals huvudskyddsombud Per-Olov Ståhle.

Låsta positioner, men olåsta dörrar, således.