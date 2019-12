De räddar liv på julafton: ”Det tar i hjärtat att se brända julklappar”

Anmäl text- och faktafel

– Man är van, det kan vara skönt att komma hit. Käka mat ihop och träna lite. Vi har beställt en jultallrik och det brukar vara rätt trevligt. Ofta är det de som inte har barn som brukar hoppa in och kunna jobba, säger Mattias Rinstad.

Enligt Fredrik Eriksson brukar det oftast vara ganska lugnt med larm på julafton. Det är främst under det mörka halvåret mellan november och mars månad som det kommer in larm om levande ljus som orsakat brand. Under juletid sticker söndagarna i advent ut, då många lätt glömmer att släcka.

– Ju längre in i advent vi kommer desto kortare blir ljusen. Då tar det ännu kortare tid för ljuset att brinna ner och ta eld, säger Fredrik Eriksson.

Däremot är det inte levande ljus som sticker ut i statistiken om vad som orsakar bränder. Det visar sig att det till och med minskat de senaste åren.

– Tittar vi på trender så är det så att bränder med levande ljus minskar lite långsamt. Jag tror att det börjar gå in hos folk att man ska ha obrännbara dekorationer i ljusstaken. Vi ser däremot en ökande trend med matlagningsrelaterade bränder. Ju mer press det blir, desto lättare är det att glömma bort något på spisen, säger Fredrik Eriksson.

Det bästa att ha hemma för en brandsäker jul är enligt honom en brandvarnare, sedan är brandfilt, brandsläckare och en hemförsäkring också viktiga. I jobbet möter han ofta människor som varit med om något bland det värsta som hänt i deras liv, även om det är vardag för honom.

När det då inte finns en hemförsäkring som täcker upp blir tragedin än värre. Ett minne som sticker till lite extra i hjärtat från ett larm i juletid var då han möttes av brända julklapparna under granen.

– På något sätt blir det lite mer känslosamt. Jag minns inte var det var men när vi väl hade lyckats släcka elden så skulle jag gå in och se mig omkring och då fick jag syn på dem. Då tänkte jag att "fan, det här är verkligen en förstörd jul", säger Fredrik Eriksson.