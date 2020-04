Debatt: 1 maj hela året

1 maj i år liknar ingen annan 1 maj vi har sett. Inga demonstrationståg kommer att gå genom staden. Inga tal kommer att hållas. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommer i stället att satsa på olika digitala event.

Vi syndikalister i Västerås har också ställt in våra planer på ett öppet möte på 1 maj som vi hade i fjol. Det är det enda rätta, även om det förstås är mycket tråkigt att vi inte kan fira arbetarrörelsens egen dag på det sätt vi är vana. För just i år behövs den dagen mer än någonsin.

Coronapandemin har gjort någonting mycket tydligt för oss, både i Sverige och världen. Den har i all klarhet blottat klassklyftor som många inte har velat se eller ens trott att de fanns där. Liksom andra epidemier före den här drabbar corona värst de som redan har det svårast, de som är fattiga, trångbodda och med osäkra anställningar. De som har arbeten som inte kan skötas hemifrån utan måste ta kollektivtrafiken till jobbet. De med osäkra anställningar som inte har råd att tacka nej till ett pass.

Corona har gjort tydligt vilka det är som samhället inte kan klara sig utan, de som allting står och faller med, välfärdsarbetare i vård och omsorg, transportarbetare, hygien- och renhållningsarbetare för att bara nämna några. De kallas nu äntligen för det de är, samhällsbärare. Men inte sällan är det de som har de sämsta lönerna och anställningsförhållandena och de som får ta de största riskerna i kampen mot smittan.

Vi ser krisande företag och massuppsägningar som säkerligen inte nått kulmen än. 1 maj behövs också särskilt mycket just nu av andra skäl. Fackliga rättigheter är under attack. I fjol klubbade riksdagen en lag som allvarligt inskränker rätten till fackliga stridsåtgärder och just nu förbereds ett lagförslag som kommer att göra inskränkningar i LAS, Lagen om anställningsskydd, och göra det lättare med uppsägningar på företag med upp till 15 anställda.

Så vad betyder egentligen 1 maj i dag, den enda av årets helgdagar som ägnas arbetarrörelsen? För oss betyder den att uppmärksamma och hedra alla oss som går till våra jobb men inte har makt över dem och att protestera mot alla försök att ännu mer försvaga och splittra oss. Men det kan vi göra alla dagar.

I år när gator och torg kommer att vara tomma på 1 maj lovar vi syndikalister att göra alla årets dagar till arbetarrörelsens dag. Vi kommer att fortsätta informera om dina rättigheter på jobbet och ta striden på arbetsplatserna när och var det behövs. Och i denna hårdnande tid kommer det att behövas.

Västerås Lokala Samorganisation av SAC Syndikalisterna

