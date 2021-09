Debatt: Äldreomsorgen har försämrats när Liberalerna samarbetar vänsterut

Efter att Liberalerna tog över makten i Äldrenämnden är det korrekt att budgeten har utökats med drygt 250 miljoner, men under samma period har den upplevda kvaliteten sjunkit och inom hemtjänsten har personalkontinuiteten försämrats. Sambandet mellan kvalitet inom äldreomsorgen och att den är dyr är minst sagt svagt.

Under 2017 träffade en hemtjänsttagare i snitt 13 olika undersköterskor under en två-veckorsperiod. Detta i sig är ett högt genomsnitt. Men under de år som Liberalerna har varit ansvariga för äldreomsorgen i Västerås har det snittet höjts till 15 undersköterskor.

Under 2010, två år efter att Moderaterna och Liberalernas genomfört den stora reformen om att Västerås äldre själva skulle få välja utförare, lyckades vi få ner det till att den äldre bara behövde träffa nio olika undersköterskor under en två-veckorsperiod. Det måttet var ännu lägre för äldre som hade många hemtjänsttimmar eftersom den gruppen är särskilt skyddsvärd när det kommer till att ha en bra personkontinuitet. Detta lyckades vi, Moderater och Liberaler, genomföra till en kostnad som var 13,3 procent lägre än Västerås referenskostnad vilket är ett mått som utgår från vår stads sociala sammansättning, demografi och så vidare.

Nu, när Liberalerna styr nämnden som en del av S-styret, ligger äldreomsorgen på en referenskostnad som bara är 5,4 procent lägre och detta till en lägre kvalitet.

Det finns inget självändamål i att ha höga kostnader för äldreomsorgen om inte kvaliteten och innehållet blir bättre. Moderaterna och Liberalerna lyckades under 2006 till 2010 kombinera en mycket hög kvalitet till en låg kostnad. Det handlar om respekt för skattebetalarna och våra äldre.

Jag är stolt över vad Moderaterna, tillsammans med bland andra Liberalerna, lyckades åstadkomma när vi senast regerade Västerås. Av flera anledningar är jag däremot oroad över Liberalernas val att stötta Socialdemokraternas fortsatta maktinnehav i Västerås. Reformer som behöver genomföras stoppas eller fördröjs och nu verkar även Liberalerna sälla sig till den Socialdemokratiska talkören som bara har en lösning på alla samhällsproblem: tillskjut mera skattemedel.

Men mer skattemedel leder inte automatiskt till lösningar på samhällsproblemen om man inte klarar av att prioritera och använder resurserna dåligt och ineffektivt. Det enda det med säkerhet leder till är att Sveriges skattebetalare får behålla mindre av sina inkomster.

Marcus Jacobson (M)

Äldrenämnden 2006–18