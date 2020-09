Debatt: Äldreomsorgens personal förtjänar omtanke och stöd

Begrunda artikeln från tre sjuksköterskor som beskriver en arbetssituation de lever med varje dag, ofta ensamma med sina arbetsuppgifter och begränsade möjligheter att göra kollegiala avstämningar om lämpliga vårdinsatser eller åtgärder för att lindra smärta, oro och psykisk ohälsa hos de äldre – situationer som är ofta återkommande i vården av äldre. Att varje dag hantera svåra avvägningar där multisjukdom är mycket vanligt förekommande. Att tillsammans med övrig personal också tillse att vård i livets slut blir både professionell och värdig.

Andelen äldre i särskilda boende med flera diagnoser så kallade multisjuka ökar. Detta innebär ökade krav på vårdpersonalen. Kravet på kunskap om sjukdomspanoramat ökar.

Den kommunala äldreomsorgen uppvisar bättre betyg i vården vid livets slut, den palliativa vården, jämfört med vården på landets sjukhus vilket är viktigt att känna till. De personer som avled med covid-19 på särskilt boende avled lugnt och stilla (sv. palliativregistret).

Allt fler äldre som flyttar in på särskilt boende uppvisar funktionsförluster och är uttalat skröpliga och många avlider redan efter något år. Att flytta till ett särskilt boende innebär att man skiljs från en van hemmiljö för att flytta in och dela utrymmen med helt främmande människor. Saknad, längtan, ensamhet, ovisshet och förlorad förmåga att klara sig själv samt avsaknad av delaktighet och sammanhang kan vara upplevelser som äldre kan uppleva när hon/han flyttar in på ett äldreboende. Det är också frågor som vårdpersonal ställs inför att lösa tillsammans med den äldre för att skapa en meningsfull tillvaro.

Att arbeta inom äldreomsorgen med komplexa vårdfrågor och existentiella utmaningar när döden utmanar livet, kräver kunnig personal.

För att upprätthålla och säkra hög vårdkvalitet erfordras en kommunal ledningsorganisation som rymmer medicinsk ledning. Hög läkarnärvaro med stabil kontinuitet och därmed bibehålla den medicinska kompetensen och gärna läkare med geriatrisk kompetens som förtecken. Sjukskötersketätheten i äldreomsorgen måste stärkas och kompetenshöjande åtgärder måste genomföras inom alla yrkesgrupper och där utbildningen är lika över hela landet.

Skapa regelbundna vårdforum i kommunerna där specifika vårdfrågor belyses i närvaro av medicinsk kompetens bestående av läkare och sjuksköterskor. Kvalitetskontrollen av de vård- och omsorgsutbildningar som i dag finns bör förbättras då flera av eleverna passerar ut med undermåliga språk och ämneskunskaper.

Med ökat antal äldre med ett sjukdomspanorama som ständigt blir bredare efterfrågas mer omfattande insatser med väl avvägda behandlingsåtgärder. Andelen äldre med psykisk ohälsa ökar. De existentiella behoven hos äldre med behovet att stödja, samtala och lyssna, ökar.

Vården för den äldre gruppen ska ske på lika villkor och får inte bestämmas beroende på var man bor. De tre sjuksköterskor som skrev artikeln representerar alla ett vårdområde där kraven är omfattande och grannlaga. De gör alla ett förtjänstfullt och bra arbete som de delar med många i vården av äldre.

Vi ska undvika att ställa vårdverksamheter mot varandra. Politiker ställer höga krav på genomförandet av äldreomsorg, men saknar helt verktyg för att mäta de mjuka frågorna där vården ryms. Det krävs att vi implementerar vårdvetenskapliga rön och medicinsk support för att därmed säkra vården av äldre.

Kommuner och regioner har en läxa att göra. Vi måste garantera trygghet och jag delar författarnas uppfattning och hoppas att debatten fortsätter

